DİYABET HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ? Diyanet'e göre diyabet hastaları oruç tutabilir mi?

ORUÇ TUTAN DİYABET HASTALARI KAN ŞEKERİ DÜŞERSE NE YAPMALIDIR?

Oruçlu bir diyabetlide terleme, titreme, baş dönmesi, kalp çarpıntısı gibi hipoglisemi belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden kan şekeri ölçülmelidir. Ölçüm 70 mg/dL veya altındaysa ya da kişi kendini çok kötü hissediyorsa oruç bozulmalıdır. Bu durumda derhal şekerli bir içecek veya kesme şeker tüketmek gerekir. Ardından peynir-ekmek gibi daha yavaş emilen karbonhidratlar alarak denge sağlanır. Dinen bu durumda orucu bozmak günah sayılmaz çünkü sağlık her şeyin önünde gelir. Diyabetli kişi, hipoglisemi atağını atlattıktan sonra istirahat etmelidir. Tedbir amaçlı doktorla iletişime geçmek de önemlidir.





ORUÇ TUTMANIN DİYABET HASTALARININ SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?

DİYABET HASTALARI ORUÇ TUTARKEN İLAÇLARINI NASIL KULLANMALIDIR?

DİYANET’E GÖRE DİYABET HASTALARI ORUÇ TUTMALI MI?

Diyabetliler için oruç tutmanın olumlu ya da olumsuz etkileri olabilir. Uzun süreli açlık kan şekerinde dalgalanmalara neden olarak hipoglisemi veya hiperglisemi riskini yükseltir. Bu dalgalanmalar böbrek, göz ve kalp gibi organlarda olası hasarı artırabilir. Kontrolsüz diyabete sahip bireylerde oruç, durumu daha da kötüleştirebilir. Öte yandan, beslenmesini iyi yöneten ve doktor onayıyla oruç tutan hafif tip 2 diyabetli kişilerde, doğru beslenme ve düzen sayesinde kilo verme gibi bazı faydalar görülebilir. Bu kilo kaybı insülin direncini azaltabilir. Ancak bu etkilerin ortaya çıkması için her adımın çok dikkatli izlenmesi gerekir.Diyabet ilaçları genelde gün içine yayılan dozlarla alınır. Oruç sırasında yemek ve sıvı alınmadığı için bu planı değiştirmek zorunlu olabilir. Doktor, Ramazan öncesinde kişinin ilaç dozlarını ve saatlerini yeniden ayarlar. Günde çoklu doz insülin kullananlarda bazen insülin tipinde veya dozunda değişiklik yapmak gerekir. Hap kullananlarda ise sahur ve iftarda alınacak farklı dozlama planlanabilir. Kişisel kararlar yerine mutlaka hekim tavsiyesine uyulmalıdır. Kan şekeri ölçümleri daha sık yapılır. Aşırı bir yükselme ya da düşme varsa yeniden değerlendirme yapılabilir. Kendi başına ilaç saatini değiştirmek ciddi sorunlara yol açabilir.Diyanet İşleri Başkanlığı, sağlığı elverişli olmayanların oruç tutmakla yükümlü olmadığını belirtir. Diyabet gibi kronik rahatsızlığı olan ve oruç tuttuğunda zarar görebilecek hastalar, oruçtan muaf tutulur. Kişi tamamen iyileşemeyecek durumdaysa tuttuğu her gün için fidye verebilir. Ancak iyileşme veya düzelme ihtimali olanlar, sonra uygun bir zamanda kaza orucu tutabilir. İslam’da sağlık korunması esastır ve ağır bir hastalığı bulunan kimse ibadet yükümlülüğünden muaf sayılır. Doktorlar oruç tutmayı sakıncalı görüyorsa, bu değerlendirmeye uymak gerekir. Dini hükümlere göre, can güvenliği her ibadetten önce gelir.