DİYABET HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ? Diyanet'e göre diyabet hastaları oruç tutabilir mi?

DİYABET HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Uzun süre aç ve susuz kalmak, kan şekeri düzeyini ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle tip 1 diyabetliler ve insülin kullanan tip 2 diyabetlilerde oruç tutmak büyük risk oluşturur. Hipoglisemi, hiperglisemi ya da susuz kalma gibi durumlar ani ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Doktorlar genelde diyabeti olan kişilere, özellikle kontrolsüz diyabetlilere oruç tutmayı önermez. Ancak bazı tip 2 diyabetliler, insülin salgılatıcı ilaç kullanmıyorsa ve kan şekeri değerleri hedef aralıkta seyrediyorsa, doktor onayı ile riskleri azaltarak oruç tutabilir. Diyanet de sağlık durumu uygun olmayanların oruçtan muaf tutulabileceğini belirtir.





DİYABET HASTALARI İÇİN ORUÇ TUTMAK NEDEN RİSKLİ OLABİLİR?

TİP 1 DİYABET HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

TİP 2 DİYABET HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Diyabet, vücudun kan şekerini düzenleme yeteneğini bozduğu için uzun süreli açlık kan şekeri kontrolünü güçleştirir. Oruç sırasında yemek ve su alımı kesildiğinde hipoglisemi (kan şekerinin aşırı düşmesi) veya hiperglisemi (kan şekerinin aşırı yükselmesi) ortaya çıkabilir. Uzun süre susuz kalmak, özellikle yüksek kan şekeri seviyeleriyle birleşince ketoasidoz gibi çok ciddi durumları tetikleyebilir. Ayrıca iftarda hızlı ve yoğun yemek yenmesi de ani şeker yükselişlerine sebep olabilir. Kan şekeri dalgalanmaları hayati risk taşıdığı için uzmanlar, diyabetli bireyleri uzun süre aç kalmanın sonuçları hakkında uyarır. Bu nedenle her hasta, doktorla görüşerek kendi durumunu değerlendirmelidir.Tip 1 diyabette pankreas neredeyse hiç insülin üretmez. Bu nedenle günde birden fazla insülin enjeksiyonu veya insülin pompası kullanmak gerekir. Oruç tutarken uzun süre açlık söz konusu olduğu için kan şekerinde ani düşüşler ya da yükselişler yaşanması muhtemeldir. Tip 1 diyabetli kişilerin düzenli beslenmesi ve insülin dozu ayarı yapması hayati önem taşır. Uzun süreli açlıkta vücut enerji dengesini korumakta zorlanır ve ketoasidoz riski artar. Dini açıdan da sağlığı tehdit edecek durumlarda oruç tutma yükümlülüğü kalkar. Doktorlar, Tip 1 diyabetlilere oruç tutmayı genellikle önermez. Bu kişiler, sağlıklarını korumak için çoğu zaman oruçtan muaf tutulabilir.Tip 2 diyabet hastalarında oruç kararı, kullanılan tedavi şekline ve kan şekeri kontrol düzeyine bağlıdır. Sadece diyetle veya hipoglisemi riski düşük ilaçlarla kan şekeri kontrolü sağlayan bazı tip 2 diyabetliler, doktor onayıyla oruç tutabilir. Bu kişilerde genellikle insülin kullanımı yoktur veya kontrol tamamen diyet ve hafif ilaç tedavileriyle sağlanır. Ancak insülin kullanan veya insülin salgılatıcı ilaçlar alan tip 2 diyabetliler için oruç ciddi hipoglisemi ve hiperglisemi riski barındırır. Diyabete bağlı böbrek veya kalp problemleri olanlar da daha yüksek risk altındadır. Doktorlar, böyle durumlarda oruç tutulmamasını veya çok sıkı tedbirler alınmasını önerir. Diyanet de sağlığı tehlikeye girenleri sorumluluk altına sokmaz.