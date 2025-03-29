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Diyanet Samsun bayram namazı saati 2025: Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Bayram namazı vakitleri)

Samsun bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin bayram namazı vakitlerini tek tek duyurdu. Atakaum, Ayvacık, Bafra, Terme, Ladik, İlkadım, Vezirköprü, Havza, Çarşamba, Yakakent, 19 Mayıs Tekkeköy, Alaçam, Asarcık, Kavak gibi ilçelerde yaşayanlar bayram namazı vakitlerine göre hareket edecek. Bayram namazı, camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Bayram namazı bayramın birinci günü olan 30 Mart sabahı kılınacak. Peki Samsun’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Samsun bayram namazı saati…

Diyanet Samsun bayram namazı saati 2025: Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Bayram namazı vakitleri) - 1

Samsun bayram namazı saat kaçta? İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram geldi. Ramazan ayı uğurlanırken bayram heyecanı Türkiye’nin dört bir yanında yaşanmaya başlandı. Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü kutlanacak. Müslümanlar için bayram günleri, toplanma ve birlik günü anlamı taşıdığından aynı safta namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Bayram namazı hazırlıklarını yapacaklar ise namaz vaktine göre hareket edecek. Peki Samsun’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Samsun bayram namazı vakti…

YAŞAM HABERLERİ

Diyanet Samsun bayram namazı saati 2025: Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Bayram namazı vakitleri) - 2

SAMSUN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT 2025 KAÇTA?

Bayram namazı, yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bayram namazında camiler dolup taşarken hep bir ağızdan dualar edilecek ve aynı safta buluşulacak. Samsun’da bayram namazı ezanı 30 Mart Pazar günü saat 06.53’te okunacak.

Diyanet Samsun bayram namazı saati 2025: Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Bayram namazı vakitleri) - 3

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?

Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.

Diyanet Samsun bayram namazı saati 2025: Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Bayram namazı vakitleri) - 4

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT? 

Ramazan ve Kurban Bayramı sabahında kılınan ve erkeklere vacip olan bayram namazı 2 rekattır.

Bayram namazı, Kurban ve Ramazan bayramlarının ilk günü kılınır ve iki rekattan oluşur. Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnet kabul edilir.

Diyanet Samsun bayram namazı saati 2025: Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Bayram namazı vakitleri) - 5

İLLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

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