Diyanet Samsun bayram namazı saati 2025: Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Bayram namazı vakitleri)
Samsun bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin bayram namazı vakitlerini tek tek duyurdu. Atakaum, Ayvacık, Bafra, Terme, Ladik, İlkadım, Vezirköprü, Havza, Çarşamba, Yakakent, 19 Mayıs Tekkeköy, Alaçam, Asarcık, Kavak gibi ilçelerde yaşayanlar bayram namazı vakitlerine göre hareket edecek. Bayram namazı, camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Bayram namazı bayramın birinci günü olan 30 Mart sabahı kılınacak. Peki Samsun’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Samsun bayram namazı saati…
Samsun bayram namazı saat kaçta? İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram geldi. Ramazan ayı uğurlanırken bayram heyecanı Türkiye’nin dört bir yanında yaşanmaya başlandı. Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü kutlanacak. Müslümanlar için bayram günleri, toplanma ve birlik günü anlamı taşıdığından aynı safta namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Bayram namazı hazırlıklarını yapacaklar ise namaz vaktine göre hareket edecek. Peki Samsun’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Samsun bayram namazı vakti…