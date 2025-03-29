Diyanet Samsun bayram namazı saati 2025: Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Bayram namazı vakitleri)

Samsun bayram namazı saat kaçta? İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram geldi. Ramazan ayı uğurlanırken bayram heyecanı Türkiye’nin dört bir yanında yaşanmaya başlandı. Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü kutlanacak. Müslümanlar için bayram günleri, toplanma ve birlik günü anlamı taşıdığından aynı safta namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Bayram namazı hazırlıklarını yapacaklar ise namaz vaktine göre hareket edecek. Peki Samsun’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Samsun bayram namazı vakti…