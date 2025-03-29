Diyarbakır bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyarbakır bayram namazı vakti (Diyanet ilçe bayram namazı saatleri)

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın ilk günleri idrak edilen bayram namazı, Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise sünnettir. Camilerde cemaatle iki rekat kılınır. 2025 Ramazan Bayramı öncesinde de bayram namazı vakitleri merakla araştırılıyor. Bayram namazı, sabah namazının hemen ardından güneş doğduktan sonra idrak edilir. İşte, Diyarbakır bayram namazı saati...