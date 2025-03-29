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Diyarbakır bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyarbakır bayram namazı vakti (Diyanet ilçe bayram namazı saatleri)

Bayram namazı vakitleri, Diyanet tarafından il il yayımlandı. Ramazan ayının son bulması ile Müslümanlar Ramazan Bayramı'na erişiyor. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde cemaat bayram namazı için camilerde saf tutacak. İl ve ilçe bayram namazı vakitleri, İslam aleminin gündeminde. Diyarbakır'da yaşayan şehir sakinleri ''Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?''sorusuna yanıt arıyor.

Diyarbakır bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyarbakır bayram namazı vakti (Diyanet ilçe bayram namazı saatleri) - 1

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın ilk günleri idrak edilen bayram namazı, Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise sünnettir. Camilerde cemaatle iki rekat kılınır. 2025 Ramazan Bayramı öncesinde de bayram namazı vakitleri merakla araştırılıyor. Bayram namazı, sabah namazının hemen ardından güneş doğduktan sonra idrak edilir. İşte, Diyarbakır bayram namazı saati...

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Diyarbakır bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyarbakır bayram namazı vakti (Diyanet ilçe bayram namazı saatleri) - 2

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ramazan Bayramı'nın Diyarbakır bayram namazı, 30 Mart günü saat 06.37'da camilerde cemaat ile kılınacak. Bayram namazı sabah ezanı sonrasında eda edilir.

Diyarbakır bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyarbakır bayram namazı vakti (Diyanet ilçe bayram namazı saatleri) - 3

BAYRAM NAMAZININ DİĞER NAMAZLARDAN FARKI

Bayram namazının farkı, her rekâtında üçer fazla tekbir getirilmesidir. Bu ilâve tekbirler vâciptir ve birinci rekâtta kıraatten önce, ikinci rekatta kıraatten sonra alınır. Hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur. Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir.

Diyarbakır bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyarbakır bayram namazı vakti (Diyanet ilçe bayram namazı saatleri) - 4

DİYARBAKIR İLÇE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BİSMİL 06:35

ÇERMİK 06:40

ÇINAR 06:37

ÇÜNGÜŞ 06:41

DİCLE 06:38

EĞİL 06:38

ERGANİ 06:39

HANİ 06:37

HAZRO 06:35

KOCAKÖY 06:36

KULP 06:34

LİCE 06:36

SİLVAN 06:34

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