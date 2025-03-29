Diyarbakır bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyarbakır bayram namazı vakti (Diyanet ilçe bayram namazı saatleri)
Bayram namazı vakitleri, Diyanet tarafından il il yayımlandı. Ramazan ayının son bulması ile Müslümanlar Ramazan Bayramı'na erişiyor. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde cemaat bayram namazı için camilerde saf tutacak. İl ve ilçe bayram namazı vakitleri, İslam aleminin gündeminde. Diyarbakır'da yaşayan şehir sakinleri ''Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?''sorusuna yanıt arıyor.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın ilk günleri idrak edilen bayram namazı, Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise sünnettir. Camilerde cemaatle iki rekat kılınır. 2025 Ramazan Bayramı öncesinde de bayram namazı vakitleri merakla araştırılıyor. Bayram namazı, sabah namazının hemen ardından güneş doğduktan sonra idrak edilir. İşte, Diyarbakır bayram namazı saati...