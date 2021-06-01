Diyarbakır'da tarihi mekanlardaki kahvaltı salonlarında yoğunluk

'TALEP VAR, ÖZLEM VAR'



Hasanpaşa Hanı'ndaki kahvaltı salonu işletmecisi Mustafa Avcılar, işletmelerini yeniden açtıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Eski günler unutulacak, yeni günleri, güzel günleri bekliyoruz. Çok şükür mekanımızı açtık. Yine de rehavete kapılıp, tedbirleri elden bırakmamak lazım. Hijyene ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Türkiye'de şu an 28 milyon aşı yapıldı. Yıl sonuna kadar aşılama süreci bitecek. İnşallah maskeden de kurtulacağız. Allah'ın izniyle hastalıktan da kurtulacağız, işimize bakacağız. Hazırlığımızı dün itibariyle yapmıştık. Artık müşterilerimizi ağırlıyoruz. Talep var, özlem var. Akın akın insanlar gelmeye başlayacak. 20-25 çeşit kahvaltı ürünlerimiz var. İnsanları mutlu etmeye çalışıyoruz" dedi.