Diyarbakır'ın dokuz lezzetine coğrafi işaret: 54 yemek de sırada

Gastronomi alanında dünyada ve Türkiye’de söz sahibi olmak isteyen Diyarbakır, 9 yöresel yemeğine coğrafi işaret tescili aldı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya yaptığı açıklamada, "9 yemeğimiz coğrafik işaret aldı. 54 yemek de sırada. Avrupa'ya da başvuracağız" dedi.

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31.05.2021 - 15:05





DİYARBAKIR’IN LEZZETLERİ (TIKLA İZLE) Diyarbakır'ın adından söz ettiren, tadına doyulmayan lezzetleri bir bir tescilleniyor. Kente özgü 9 yöresel yemek coğrafi işaret tescili aldı.

54 yemek ve tatlı ise tescillenmek için sırada bekliyor. Böylece bölge mutfağının tanıtılması amaçlanıyor.







Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, "9 yemeğimiz coğrafik işaret aldı. 54 yemek de sırada. Bunları ticarete kazandırmamız ve restoranların mutfaklarına taşımamız lazım. Avrupa'ya da başvuracağız" dedi.





Diyarbakır hem tarihi hem de lezzetleriyle adından söz ettiren bir şehir. Ancak osmanlı mutfağında yer bulan yöresel lezzetler, zaman içinde unutulmuş.







Coğrafi işaret tescili alan lezzetler: “Diyarbakır Şehriye, Diyarbakır Üsküre Kebabı, Diyarbakır Tavuk Eşkenesi, Diyarbakır Tirit, İçliköfte, Kabak Meftunesi, Kenger Boranisi, Kuru Dolma, Simindirik Çorbası.” DİYARBAKIR’IN LEZZETLERİ (TIKLA İZLE)

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