Diyarbakır'ın sıra dışı imamı: Yarış motosikletiyle ilgi odağı oluyor

Diyarbakır'da müezzin-kayyım olarak görev yapan Mahmut Polat, kullandığı "racing" (yarış) tipi motosikletiyle ilgi odağı oldu.

Diyarbakır'ın sıra dışı imamı: Yarış motosikletiyle ilgi odağı oluyor - 1

Merkez Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'ye 2 yıl önce kadrolu müezzin-kayyım olarak atanan evli ve bir çocuk babası 27 yaşındaki Polat, çocukluk merakı motosiklet tutkusundan vazgeçmedi.

Otomobilini satarak aldığı "racing" tipi motosikletiyle görevine gidip gelen müezzin; genç olması, giyimi, vatandaşlarla kurduğu sıcak ilişkileri ve yaşam tarzıyla ilgi görüyor.

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Diyarbakır'ın sıra dışı imamı: Yarış motosikletiyle ilgi odağı oluyor - 2

Esnafla motosiklet grubu kuran Polat, onlarla haftanın belirli günleri kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi camileri ziyaret ederek namaz kılıyor.

Diyarbakır'ın sıra dışı imamı: Yarış motosikletiyle ilgi odağı oluyor - 3

Mahmut Polat, motosikletle tanışmasının çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.

Dinen kullanımında bir sakınca olmayan motosiklete toplumun biraz mesafeli yaklaştığını ifade eden Polat, motosiklet kullanmaya başladığında ön yargı ve eleştirilerin olabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Diyarbakır'ın sıra dışı imamı: Yarış motosikletiyle ilgi odağı oluyor - 4

Polat, "Cemaatimizden yaşı büyük olanlar, dedelerimiz, amcalarımız 'Ya hoca motora mı biner?', 'Motorlu hoca mı olur?' gibi eleştirilerde bulunsa da daha sonra alıştılar. Hatta bunu sevmeye başladılar'' dedi.

Diyarbakır'ın sıra dışı imamı: Yarış motosikletiyle ilgi odağı oluyor - 5

Gençlerin kendisi için "Genç, motorcu ve bizim gibi giyiniyor, bizim gibi konuşuyor" dediğini belirten Polat, bu yönüyle gençlere farklı bir bakış açısı kazandırdığını kaydetti.

Diyarbakır'ın sıra dışı imamı: Yarış motosikletiyle ilgi odağı oluyor - 6

Polat, "Sormaya çekindikleri soruların tümünü dini açıdan cevaplıyorum. Gençlerle kurduğum bu ilişki ile onları camiye gitmeye ve namaz kılmaya teşvik etmiş oluyorum. Genç kardeşlerimizin bir kısmı cumadan cumaya namaza gelirlerdi. Hamdolsun şimdi beş vakit camiye gelmeye çalışıyorlar. Bazı kardeşlerimiz namaz kılmıyorlardı, onlara da namazı sevdirmeye çalıştık." diye konuştu.

Polat, tanıştığı bazı gençleri de sabah namazı için motosikletiyle görev yaptığı camiye ulaştırdığını, namazı birlikte kıldıklarını ifade etti.

Diyarbakır'ın sıra dışı imamı: Yarış motosikletiyle ilgi odağı oluyor - 7

Kurduğu motosiklet grubuyla haftanın belirli günlerinde kent merkezi ya da ilçelere sürüş gerçekleştirdiklerini ifade eden Polat, tarihi mekanları ve camileri ziyaret ettiklerini, uğradıkları camilerde namaz kıldıklarını anlattı.

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