Diyarbakır'ın sıra dışı imamı: Yarış motosikletiyle ilgi odağı oluyor
Diyarbakır'da müezzin-kayyım olarak görev yapan Mahmut Polat, kullandığı "racing" (yarış) tipi motosikletiyle ilgi odağı oldu.
Merkez Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'ye 2 yıl önce kadrolu müezzin-kayyım olarak atanan evli ve bir çocuk babası 27 yaşındaki Polat, çocukluk merakı motosiklet tutkusundan vazgeçmedi.
Otomobilini satarak aldığı "racing" tipi motosikletiyle görevine gidip gelen müezzin; genç olması, giyimi, vatandaşlarla kurduğu sıcak ilişkileri ve yaşam tarzıyla ilgi görüyor.