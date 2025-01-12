Diyetisyen açıkladı: Farkında değiliz ama gizli şeker içeriyor

Şeker tüketiminin organlara ve vücuda zararı herkes tarafından biliniyor. Ancak tükettiğiniz pek çok besinde şeker bulunuyor. Şekeri azaltmak istiyorsanız yediğiniz her besinin içeriğine dikkat etmelisiniz. Peki, şekeri bırakmak için uygulanacak basit adımlar neler?

Diyetisyen açıkladı: Farkında değiliz ama gizli şeker içeriyor - 1

Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek istiyorsanız şeker tüketimini sınırlandırmanız gerekir. Tatlılar ve meşrubatlar gibi açık kaynakları ortadan kaldırmak basit görünebilir, ancak bu çabalar yaygın gıdalardaki gizli şekerler tarafından engellenebilir. Fruktoz, maltoz ve şeker kamışı suyu gibi birçok kılık değiştirmeleri nedeniyle, bu işlenmiş eklenen şekerler sıklıkla göz ardı edilir.

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Diyetisyen açıkladı: Farkında değiliz ama gizli şeker içeriyor - 2

Bu sağlıklı alışkanlığa başlamadan önce, şekeri bırakmanın bir hız trenine binmeye benzer şekilde önemli fizyolojik değişikliklere yol açabileceğini bilin. Başlangıçta, vücut azaltılmış glikoz alımına uyum sağladıkça insülin seviyeleri dalgalanabilir ve sonuçta genel sağlığı dengeleyip fayda sağlayabilir.

Diyetisyen açıkladı: Farkında değiliz ama gizli şeker içeriyor - 3

GİZLİ ŞEKER İÇEREN BESİNLER

1. Baharatlar ve Soslar: Ketçap, salata sosları ve barbekü sosları.
2. Fırınlanmış Ürünler ve Ekmek: Tam tahıllı ekmek ve kekler.
3. Tahıllar: Birçok sağlıklı seçenekte ilave şeker bulunur.
4. Süt Ürünleri: Aromalı yoğurtlar ve süt.
5. Atıştırmalıklar: Granola barlar, protein barlar ve fındık ezmeleri.
6. Meyve ve Meyve Suları: Meyve suları yoğun şeker kaynaklarıdır.
7. İşlenmiş Gıdalar: Paketlenmiş tuzlu ve tatlı yiyecekler.

Diyetisyen açıkladı: Farkında değiliz ama gizli şeker içeriyor - 4

Diyetisyen Simrat Kathuria'ya göre, "Makarna sosları, granola barlar, kahvaltılık gevrekler ve aromalı yoğurtlar gibi tipik günlük yiyecekler şaşırtıcı derecede yüksek ilave şeker içeriğine sahip olabilir.

Diyetisyen açıkladı: Farkında değiliz ama gizli şeker içeriyor - 5

Protein içecekleri ve tam tahıllı ekmek gibi sağlıklı görünen yiyecekler bile büyük miktarlarda ilave şeker içerebilir. Gizli şekerlerin bu yaygınlığı, şeker tüketimini azaltmayı daha da zorlaştırıyor ve gıda etiketlerini okumanın ne kadar zor olduğunu vurguluyor.”

Diyetisyen açıkladı: Farkında değiliz ama gizli şeker içeriyor - 6

HER ZAMAN GIDA ETİKETLERİNİ KONTROL EDİN

Gıda sektörü, tüketicilerin daha sağlıklı seçenekler ve şeffaflık için artan talebine uyum sağlamaya başladı. Bazı işletmeler, daha az şeker içeren veya düşük şekerli alternatifler sunmak için ürünleri yeniden formüle etmek için stevia ve keşiş meyvesi gibi doğal tatlandırıcılar kullanıyor. Ek olarak, daha net etiketleme girişimleri dünya çapında yayılıyor ve tüketicilerin daha iyi kararlar almasını sağlıyor.

Diyetisyen açıkladı: Farkında değiliz ama gizli şeker içeriyor - 7

TAM İŞLENMEMİŞ GIDALARI TERCİH EDİN

Minimum düzeyde işlenmiş yemekleri seçmek ve içerik listelerini yakından incelemek, şeker alımını azaltmak isteyen kişiler için iyi yollardır. Meyveler, sebzeler ve tahıllar dahil olmak üzere tam gıdalarda doğal şekerler ve hayati besinler bulunur ve bu da onları işlenmiş gıdalardan üstün kılar.

Diyetisyen açıkladı: Farkında değiliz ama gizli şeker içeriyor - 8

ŞEKER TÜKETMEYİ BIRAKINCA NE OLUR?

Serotonin seviyesindeki ayarlamalar nedeniyle şeker istekleri ve sinirlilik de dahil olmak üzere ruh hali değişimleri yaygındır. Enerji seviyeleri geçici olarak düşebilir ancak ayarlamadan sonra genellikle artar. Hormonal dalgalanmalar, özellikle kadınlarda, başlangıçta adet döngülerini etkileyebilir ancak uzun vadede dengeli hormon düzenlemesine yol açar. Bağırsak mikrobiyomu uyum sağlarken şişkinlik veya bağırsak hareketlerinde değişiklik gibi sindirim değişiklikleri meydana gelebilir. Cilt berraklığı ve doku iyileştirmeleri mümkündür ancak detoks sırasında geçici sivilceler oluşabilir. Bu değişiklikleri anlamak geçişi yönlendirmeye yardımcı olur.

Diyetisyen açıkladı: Farkında değiliz ama gizli şeker içeriyor - 9

ŞEKERDEN VAZGEÇMEK İÇİN İPUÇLARI

Şekeri başarıyla bırakmak için şu stratejik yaklaşımları göz önünde bulundurun:

Diyetisyen Dr. Preeti Nagar'a göre, "Şeker alımınızı kademeli olarak azaltın ve bunu ölçülü olarak , bal veya meyveler gibi doğal alternatiflerle değiştirin. Ayrıca, şekerli atıştırmalıklardan kaçınmak ve susuzluk ile şeker isteklerini ayırt etmek için öğünlerinizi önceden planlayın."

Diyetisyen açıkladı: Farkında değiliz ama gizli şeker içeriyor - 10

Şeker alımını azaltma çabası, tüketici bilgisi arttıkça ivme kazanıyor ve bu da şirketleri sağlık bilincine sahip ürünler geliştirmeye ve bunlara öncelik vermeye motive ediyor. Şeker tüketimini azaltmak, dikkatli değerlendirme ve daha akıllıca kararlarla daha iyi bir sağlığa giden tatmin edici ve uygulanabilir bir yol olabilir.

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