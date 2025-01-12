Diyetisyen açıkladı: Farkında değiliz ama gizli şeker içeriyor
Şeker tüketiminin organlara ve vücuda zararı herkes tarafından biliniyor. Ancak tükettiğiniz pek çok besinde şeker bulunuyor. Şekeri azaltmak istiyorsanız yediğiniz her besinin içeriğine dikkat etmelisiniz. Peki, şekeri bırakmak için uygulanacak basit adımlar neler?
Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek istiyorsanız şeker tüketimini sınırlandırmanız gerekir. Tatlılar ve meşrubatlar gibi açık kaynakları ortadan kaldırmak basit görünebilir, ancak bu çabalar yaygın gıdalardaki gizli şekerler tarafından engellenebilir. Fruktoz, maltoz ve şeker kamışı suyu gibi birçok kılık değiştirmeleri nedeniyle, bu işlenmiş eklenen şekerler sıklıkla göz ardı edilir.