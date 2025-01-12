Diyetisyen açıkladı: Farkında değiliz ama gizli şeker içeriyor

HER ZAMAN GIDA ETİKETLERİNİ KONTROL EDİN

Gıda sektörü, tüketicilerin daha sağlıklı seçenekler ve şeffaflık için artan talebine uyum sağlamaya başladı. Bazı işletmeler, daha az şeker içeren veya düşük şekerli alternatifler sunmak için ürünleri yeniden formüle etmek için stevia ve keşiş meyvesi gibi doğal tatlandırıcılar kullanıyor. Ek olarak, daha net etiketleme girişimleri dünya çapında yayılıyor ve tüketicilerin daha iyi kararlar almasını sağlıyor.