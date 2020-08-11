Hollywood yıldızı Alyssa Milano corona virüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı
ABD'li ünlü Hollywood yıldızı Alyssa Milano corona virüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı. Milano paylaşımında, "Covid-19 nedeniyle saçlarımın nasıl döküldüğünü size göstermek istedim” ifadelerini kullandı.
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DHA 11.08.2020 - 13:00
ABD’de ünlü Hollywood yıldızı Alyssa Milano, sosyal medyadan hayranlarına seslendi.
Semptomlarının uzun süre devam ettiğini belirten Milano, sosyal medya hesabından görüntülü paylaşım yaptı.
Yıldız oyuncu nisan ayında yakalandığı corona virüsten iyileştikten sonra saç dökülmesi yaşadığını ifade etti.
Milano, “Herkese merhaba. Covid-19 nedeniyle saçlarımın nasıl döküldüğünü size göstermek istedim” diyerek saçlarını taradı. Hollywood yıldızı dökülen saçlarını tarayarak, hayranlarına gösterdi.
Milano, sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımda, “Corona virüsten iyileşenlerin yüzde 65’i saç dökülmesi yaşıyor. Lanet maskelerinizi takın” diyerek tepki gösterdi.
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