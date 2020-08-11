Hollywood yıldızı Alyssa Milano corona virüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı

ABD'li ünlü Hollywood yıldızı Alyssa Milano corona virüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı. Milano paylaşımında, "Covid-19 nedeniyle saçlarımın nasıl döküldüğünü size göstermek istedim” ifadelerini kullandı.

DHA 11.08.2020 - 13:00

Hollywood yıldızı Alyssa Milano corona virüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı - 1
ABD’de ünlü Hollywood yıldızı Alyssa Milano, sosyal medyadan hayranlarına seslendi.


Hollywood yıldızı Alyssa Milano corona virüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı - 2
Semptomlarının uzun süre devam ettiğini belirten Milano, sosyal medya hesabından görüntülü paylaşım yaptı.


Hollywood yıldızı Alyssa Milano corona virüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı - 3
Yıldız oyuncu nisan ayında yakalandığı corona virüsten iyileştikten sonra saç dökülmesi yaşadığını ifade etti.


Hollywood yıldızı Alyssa Milano corona virüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı - 4
Milano, “Herkese merhaba. Covid-19 nedeniyle saçlarımın nasıl döküldüğünü size göstermek istedim” diyerek saçlarını taradı. Hollywood yıldızı dökülen saçlarını tarayarak, hayranlarına gösterdi.


Hollywood yıldızı Alyssa Milano corona virüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı - 5
Milano, sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımda, “Corona virüsten iyileşenlerin yüzde 65’i saç dökülmesi yaşıyor. Lanet maskelerinizi takın” diyerek tepki gösterdi.

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