DNA'mız kaderimiz midir? Araştırmalar ortaya koydu
Ebeveynlerden miras alınan genler ile kişinin içinde geliştiği çevre arasındaki karmaşık etkileşim olarak açıklanan epigenetik; rahim içi, fiziksel ya da büyüdüğümüz psikolojik ortamı tanımlayabilir. DNA'nın kişilerin kaderini belirlemek üzerinde tek başına etkili olmadını ifade eden bilim insanları, çocukluk döneminde yaşanan erken stresin, yetişkinlikte depresyon ve anksiyete riskini artırdığını ifade etti.
Hollanda kıtlığı doğum kohort çalışmasında, gebeliğin çeşitli aşamalarında annenin yetersiz beslenmesinin, yavruların belirli kronik hastalıklar geliştirme olasılığı üzerindeki etkileri araştırıldı.
Amsterdam nüfusu 1943 ve 1947 yılları arasında şiddetli bir gıda kıtlığı yaşadı. 10 Mayıs 1940'ta Hollanda, Alman birlikleri tarafından işgal edildi ve bu durum Hollanda gıda tedarikini olumsuz etkiledi. Diğer ülkelerden gıda ithalatı artık mümkün değildi ve Hollanda'da üretilen gıdanın bir kısmı Almanya'ya gönderildi. Bilim insanları, o yıllarda Hollanda'da doğan 2 binden fazla çocuğun doğum kayıtlarını inceledi.