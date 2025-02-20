DNA'mız kaderimiz midir? Araştırmalar ortaya koydu

Çocukluk dönemindeki travmatik olaylar, uzun vadeli fiziksel sağlık sorunlarına da zemin hazırlayabiliyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, stresin çocuklar üzerindeki etkisini ve yetişkinlikte iltihaplı bozuklukların gelişimini inceledi. CRP (C-reaktif protein), vücuttaki iltihaplanma için bir kan belirtecidir. Bir çalışmada, düşük sosyoekonomik ortamlarda yetişen 60 ila 79 yaşlarındaki İngiliz kadınların, daha zengin ortamlarda yetişenlere göre kanlarında daha yüksek CRP seviyeleri olduğu gözlemlendi.

Başka bir çalışmada, daha az eğitimli ebeveynleri olan orta yaşlı kadınların, daha eğitimli ebeveynleri olanlara kıyasla daha yüksek CRP seviyeleri bulundu. Çalışma, erken dönemde yoksulluk yaşayan çocukların, yetişkin olduklarında daha yüksek düzeyde stres hormonları ve iltihaplanma sergilediğini ortaya koydu.