Doctor Who oyuncusu Christopher Eccleston'dan depresyon itirafı: Neredeyse her şeyimi kaybettim

"GECELEYİN ÖLÜME YAKIN OLDUĞUMA İNANMIŞTIM"

“Daha sonra birkaç yıldır savaş ya da uçuş yaptığımı ve artık savaşamayacağımı ya da uçamayacağımı öğrendim. Beyin kimyam bana ölmek üzere olduğumu söylüyordu. Hayatımın kontrolünü elime alamıyordum. Bunun psikoz denilen şey olup olmadığını bilmiyorum, sadece geceleyin ölüme yakın olduğuma inanmıştım” diyen oyuncu, “Sabah saat 7 olduğunda işe gidip Maurice kostümü giyiyiordum. Yemin ederim rolümü yapıyordum ve iyiydim” şeklinde konuştu.