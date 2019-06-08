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Doğa Rutkay: Hadım etme gelsin

Son dönemde artan taciz ve istismar olaylarına isyan eden Doğa Rutkay, “İdam bir çözüm değil. Hadım etme içime sinen bir ceza yöntemi” ifadelerini kullandı.

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    Son olarak Güldür Güldür Show ile seyirci karşısına çıkan Doğa Rutkay, son dönemde artan taciz ve istismar olaylarına tepki gösterdi.

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    Rutkay, “Bizler pozitif enerji vereceğiz, kötüleri şikayet edeceğiz. İdam bir çözüm değil, ağırlaştırılmış cezalar olmalı..." dedi.


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    40 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Hadım etme içime sinen bir ceza yöntemi gibi geliyor. Yoksa bunlardan kurtulamayacağız”


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    Bir su firmasının yüzü olan Rutkay, ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim’le reklam için kamera karşısına geçebileceğini de belirtti.
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