Doğa Rutkay: Hadım etme gelsin

Son dönemde artan taciz ve istismar olaylarına isyan eden Doğa Rutkay, “İdam bir çözüm değil. Hadım etme içime sinen bir ceza yöntemi” ifadelerini kullandı.
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Son olarak Güldür Güldür Show ile seyirci karşısına çıkan Doğa Rutkay, son dönemde artan taciz ve istismar olaylarına tepki gösterdi.
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Rutkay, “Bizler pozitif enerji vereceğiz, kötüleri şikayet edeceğiz. İdam bir çözüm değil, ağırlaştırılmış cezalar olmalı..." dedi.
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40 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Hadım etme içime sinen bir ceza yöntemi gibi geliyor. Yoksa bunlardan kurtulamayacağız”
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Bir su firmasının yüzü olan Rutkay, ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim’le reklam için kamera karşısına geçebileceğini de belirtti.