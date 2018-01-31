Doğa Rutkay: Köydeki bebekler gibi büyütüyorum (Ünlülerin merak edilen çocukları)
ntv.com.tr
Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...
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1Doğa Rutkay, İouTube kanalında ikizleri Rutkay ve Piraye’yi hayata nasıl hazırladığını anlattı. Bebeklerine paylaşmayı öğrettiğini söyleyen oyuncu, “Baskı yapmıyorum, özgür bırakıyorum. Engelleri aşmayı öğretiyorum. Doğanın bütün duygularını hissedebilecekleri şekilde, köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum” dedi.
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2Nurgül Yeşilçay ve Osman Nejat Özer
Nurgül Yeşilçay oğluyla fotoğrafını "Sanırsın karanlık odada, çiğ etle besledim. Korkmuyorum canım ne alakası var" notuyla paylaştı.
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Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ
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Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela’nın birinci yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
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Doğum günü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Şükran Ovalı şu mesajı yayımladı:
"Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi... Mihran'ım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana! Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi. Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ... Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi sayende yeniden keşfettim her şeyi... Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk."
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6"Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin... Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara!”
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Ünlü model Adriana Lima, 2009'da evlenip 7 yıl evli kaldığı basketbolcu Marko Jaric'ten olan çocukları Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric ile paylaşımda bulundu.
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8Athena Gökhan-Melis Ülken çiftinin kızı Ayşe Derya
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10Meryem Uzerli ve kızı Lara
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Üçüncü bebeğini 2017'nin son günü dünyaya getiren ünlü oyuncu Jessica Alba, bebeğiyle birlikte ilk kez fotoğraf paylaştı.
36 yaşındaki Alba, Hayes Alba Warren adını verdiği oğluyla Instagram'a yüklediği karesine, "Bu anın bitmesini istemiyorum" notunu düştü.
2008 yılında nikah masasına oturan ABD'li oyuncu Jessica Alba, yapımcı Cash Warren ile dünyaevine girmişti.
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12Kim Kardashian ve Kanye West'in oğlu Saint
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13Ve kızları North West
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16Adriana Lima kızları Valentina Lima Jaric, Sienna Lima Jaric
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17Adele ve oğlu Angelo Adkins
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18Miranda Kerr-Orlando Bloom, oğulları Flynn Christopher Bloom
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19Ben Affleck ve Jennifer Garner'in çocukları
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20Violet Anne Affleck
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21Seraphina Rose Elizabeth Affleck
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22Samuel Garner Affleck
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24Alessandra Ambrosio eşi Jamie Mazur, oğlu Noah Phoenix Ambrosio Mazur ve kızı Anja Louise Ambrosio Mazur
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28Madonna ve çocukları
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30Rocco Ritchie
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31Tom Cruise-Katie Holmes, kızları Suri Cruise
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33Arnold Schwarzenegger'in çocukları
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34Patrick Schwarzenegger
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35Katherine Schwarzenegger
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36Joseph Baena
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37Christina Schwarzenegger
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38Christopher Schwarzenegger
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39David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın dört çocuğu var.
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40Brooklyn Beckham
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44Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin üç öz üç evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.
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45Shiloh Nouvel
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46Vivienne Marcheline
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47Knox Leon
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48Pax Thien
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49Zahara
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50Maddox
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51Vanessa Paradis-Johnny Depp, kızları Lily-Rose
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52Tom Hanks ve çocukları
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53Chet Hanks
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54Truman Theodore Hanks
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55Colin Hanks
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56Elizabeth Hanks
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58Elizabeth Hurley ve oğlu Damian Hurley
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62Ve en büyük kızı Banu Ilıcalı
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64Buse Terim ve kızı Nil
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65Cem Yılmaz-Ahu Yağtu oğlu Kemal
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66Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra
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68Sibel Can ve kızı Melis
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69Petek Dinçöz eşi Serkan Kodaloğlu ve oğlu Aslan
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70Emre Altuğ-Çağla Şikel, oğulları Uzay ve Güney
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71Bülent Emrah Parlak ve eşi Burcu Gönder
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72Çiftin kızı Lisa
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73Nil Karaibrahimgil'in oğlu Aziz Arif
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Demet Şener-İbrahim Kutluay kızı İrem ve oğlu Ömer
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76Özgü Namal ve oğlu Nefes
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78Demet Akalın-Onur Kurt
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79Kızları Hira
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81Bülent Serttaş (sağdan) oğlu Emir eşi Selvi Serttaş kızı Miray oğlu Bahadır.
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82Tamer Karadağlı-Arzu Balkan
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83Kızı Zeyno Karadağlı
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84Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin
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85Işın Karaca'nın kızı Mia
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86Günay karacaoğlu-Şevket Çoruh ve kızı Gülenay
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87Kutsi ve kızı Ceylin
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88Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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91Oğulları Tarık Emir Tekin
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92Wilma Elles eşi Kerem Göğüş, ikizlerinden erkeğin adı Milat Aristo Kerem, kızın da Melodi Bita Oleka
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93Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin
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94Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber oğlu Mehmet Burak, kızı Tuana
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95Mahmut Tuncer eşi Işıl Tuncer
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97Ebru Gündeş kızı Alara
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98Emre Kınay-Emine Ün
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99Kızı Duru Kınay
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101Kızı Zeynep Alkan
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103Çiftin oğlu Okan Ali
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105Kızları Ceren Olcay
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107Ceylan, kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan