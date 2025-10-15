Doğa ve hayvan sevgisini taş, toprak, ağaç dalı gibi malzemelerle tuvale yansıtıyor
Şırnak'ın Silopi ilçesinde oturan 47 yaşındaki Abit Sidar, doğa ve hayvan sevgisini, topladığı taş ve çeşitli malzemelerle tuvale yansıtıyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 2011'de mezun olduktan sonra Mersin'de bir süre turizm işiyle uğraşan Sidar, 5 yıl önce memleketine döndü.
Silopi'de yaşayan Sidar, doğadan topladığı taş, toprak, yaprak ve ağaç dalları gibi malzemelerden doğa ve hayvan figürlü kabartma resimler yapmaya başladı.
Ressam Abit Sidar, bölgenin doğasının, kültürünün çok zengin olduğunu, bunun sanata yansıtılması gerektiğini söyledi.
Herkesin yaşadığı yerden ilham aldığını belirten Sidar, Mersin'de turizmle uğraştığı yıllarda deniz taşlarından ayna, saat ve çeşitli ürünler yaptığını anlattı.