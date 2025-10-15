Doğa ve hayvan sevgisini taş, toprak, ağaç dalı gibi malzemelerle tuvale yansıtıyor

''GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM''

Memleketine döndükten sonra tuval üzerinde kabartma resim yapmaya karar verdiğini dile getiren Sidar, şunları kaydetti:

"Toplam 38 ürün çıkardım ama çoğunu da sattım. Bunların birçoğunu sosyal medya üzerinden İngiltere, Fransa ve ABD'de yaşayan vatandaşlara sattım. Yurt dışında olan vatandaşlarımız buna ilgi duyuyor. Açtığım sergilerle gençlere örnek olmak istedim. İnsanın istediği zaman en küçük bir dal parçasından bile bir eser çıkarabileceğini göstermek istedim. Doğayı, hayvanları, tabiatı sevdiğim için yapıyorum, gençlere örnek olmak istiyorum. Tarihimizi, doğamızı geleceğe aktarmak için sanat ortak dilimiz. Sanat sevginin dili, sanat birleştirici bir güçtür."