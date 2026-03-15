Doğada kendi kendine yetişen ot. Tezgaha indi, bol yol yeniyor
15.03.2026 11:24
İHA
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen ve halk arasında "ekşi kulak" olarak bilinen yabani otlar toplanmaya başlandı. Özellikle bağ ve bahçelerde doğal olarak çıkan ekşi kulak, hem lezzeti hem de doğal aromasıyla vatandaşların sofralarını süslüyor.
Bahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen otlar Sarıgöl’de yeniden toplanmaya başladı. Halk arasında "ekşi kulak" olarak bilinen ve ekşimsi tadıyla dikkat çeken otlar, özellikle bağ ve bahçelerde doğal olarak yetişiyor. Vatandaşlar tarafından toplanan ekşi kulaklar, genel olarak taze olarak tüketilirken salatalara da lezzet katıyor.
Sarıgöllü ev kadını Hülya Akkaya, bahar aylarında ekşi kulak toplamayı gelenek haline getirdiklerini belirterek, "Bahar aylarında bağlarda ve bahçelerde doğal olarak çıkan ekşi kulağı topluyoruz. Ekşimsi tadı olduğu için çok seviliyor. Hem sade olarak tüketiyoruz hem de salataların içine katıyoruz. Yıllardan beri bu otu toplarız, adeta doğal bir baharat gibi taze olarak tüketiyoruz." dedi.
Öte yandan bazı vatandaşların da dağlık alanlara çıkarak yemeklik otlardan sarmaşık ve tilki kuyruğu toplamaya başladığı öğrenildi.