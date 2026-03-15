Doğada kendi kendine yetişen ot. Tezgaha indi, bol yol yeniyor

Sarıgöllü ev kadını Hülya Akkaya, bahar aylarında ekşi kulak toplamayı gelenek haline getirdiklerini belirterek, "Bahar aylarında bağlarda ve bahçelerde doğal olarak çıkan ekşi kulağı topluyoruz. Ekşimsi tadı olduğu için çok seviliyor. Hem sade olarak tüketiyoruz hem de salataların içine katıyoruz. Yıllardan beri bu otu toplarız, adeta doğal bir baharat gibi taze olarak tüketiyoruz." dedi.

Öte yandan bazı vatandaşların da dağlık alanlara çıkarak yemeklik otlardan sarmaşık ve tilki kuyruğu toplamaya başladığı öğrenildi.