Doğadan gelen zenginlik: Karadeniz mutfağı

Bölgeye gelen ziyaretçiler, farklı lezzetleri ilk kez tatma imkanı bulabiliyor. Kiraz ve kara yemişin soğanla kavrulması, turşu çeşitlerinin kavrularak tüketilmesi bölgeye gelen ziyaretçilerde şaşkınlık yaratıyor.

Karadeniz'in tatlıları da meyvelerden yapılıyor. Armut tatlısı, kokulu üzüm tatlısı ve kabak tatlısı gibi çeşitler genellikle tüketilen gıdalar arasında yer alıyor.

Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'in her bölümünün çok özel bir mutfağa sahip olduğunu söyledi.

Coğrafyanın verdikleriyle gelişilebileceğini ifade eden Şahin, "Her ne kadar global dünyada artık ürün devşirmeleri ya da değişimleri çok yoğun olsa da yine aslında geriye dönüş var, kendi bölgesine has ürünlerin pazarlandığı bir yaklaşım dünyanın şu andaki en ciddiye aldığı yaklaşım." dedi.