Doğal bağırsak temizleme aracı. Gece suda bekletip sabah tüketmek yetiyor
17.03.2026 15:15
NTV - Haber Merkezi
Sindirim ve kalp sağlığını korumak, kan şekeri seviyesini kontrol etmek için meyvelerinden gücünden faydalanabilirsiniz. Kışın genellikle kurusu tüketilen bir meyve var ki lezzetli olmasının yanı sıra vitamin ve mineral deposu olmasıyla da dikkat çekiyor.
İncir, özellikle kışın çoğunlukla kuru olarak tüketilen popüler bir atıştırmalık. Lezzetli olmasının yanı sıra, bu meyveler bol miktarda diyet lifi ve antioksidanın yanı sıra temel vitamin ve mineraller içerir. Çiğ olarak tüketebilir veya gece boyunca suda bekletip sabah tüketebilirsiniz. Tatlı oldukları için şeker yüklü tatlılara harika bir alternatiftirler veya çok fazla kalori eklemeden herhangi bir tarifi tatlandırmak için kullanılabilirler.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
İncir, hem çözünür hem de çözünmez lifler içerdiği için süper besin olarak kabul edilir; bu lifler doğal bir bağırsak temizleme aracı olarak işlev görür. Bir porsiyon kuru incir, 5 gram diyet lifi içerir; bu da insanların kabızlığı önlemesine yardımcı olurken, prebiyotik fonksiyonlar yoluyla bağırsak sağlığını ve faydalı bağırsak bakterilerini destekler.
Lif, vücutta besin emilimini iyileştirdiği için kolon sağlığını korur. Araştırmalar, diyette incirin, diyabet hastalarında sindirimi iyileştirmeye ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olduğunu gösterir.
KAN ŞEKERİNİ KONTROL ETMEYE YARDIMCI
İncirdeki lif içeriği, vücudun şekeri emme hızını azaltarak kan şekeri seviyelerinin çok hızlı yükselmesini önlediği için diyabet hastalarına yardımcı olur. Kuru incirin glisemik indeksi orta aralıktadır, polifenolik bileşikleri ise hücrelerin insüline daha duyarlı hale gelmesine yardımcı olarak glikozu kullanma yeteneklerini geliştirir.
İncir yaprağı özleri ve meyvesi üzerine yapılan araştırmalar, tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarında açlık kan şekerini düşürdüğünü ve insülin ihtiyacını azalttığını gösterir.
ANTİOKSİDAN BİLEŞİKLER İÇERİR
Vücut, incirde bulunan polifenoller, flavonoidler, karotenoidler ve E vitamini gibi antioksidan bileşikler sayesinde tehlikeli serbest radikalleri ortadan kaldırabilir. Bu bileşikler iltihabı azaltarak kalp hastalığı ve artrit gibi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan hastalara fayda sağlar.
Laboratuvar ortamında ve insan deneklerle yapılan çalışmalar, incirin hücreleri koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren ve kanser ilerlemesiyle mücadele etme yeteneği gösteren güçlü antioksidanlar içerdiğini kanıtlamıştır.
KEMİKLERİ DOĞAL OLARAK GÜÇLENDİRİR
İncirdeki süt ürünü olmayan besinler, insanların kemik yoğunluğunu korumasına ve osteoporozun gelişmesini önlemesine yardımcı olan kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyum içerir. Dört kuru incirin kalsiyum içeriği 60 mg'dır; bu da kemiklerin oluşmasına yardımcı olur ve kırıklara karşı koruma sağlar, özellikle 60 yaş üstü veya vegan beslenme uygulayan kişiler için faydalıdır.
İncirdeki potasyum içeriği, vücut dokularından kalsiyumu çeken asidik maddeleri nötralize etmeye yardımcı olurken, magnezyum daha iyi besin emilimini sağlar. Mineral bakımından zengin incirler üzerinde yapılan çalışmalarda düzenli tüketim daha iyi kemik sağlığıyla ilişkilendirilmiştir.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
İncirdeki lif, potasyum ve antioksidanların birleşimi, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olurken, kan basıncını kontrol etmeye ve arter sağlığını korumaya yardımcı olur. Vücut, kan damarlarını gevşetmek için potasyum kullanırken, çözünür lif kolesterol bağlayıcı görevi görür ve vücudun sindirim sistemi yoluyla kolesterolü atmasına yardımcı olur.
Araştırmalar, öğünlerinizin bir parçası olarak incirin tüketilmesinin trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu, bunun da yüksek tansiyon riskini azalttığını, kan dolaşımını iyileştirdiğini ve kalp hastalığı riskini düşürdüğünü göstermektedir. Ayrıca incirlerin yağ yakıcı özellikleri de vardır.
