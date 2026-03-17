Doğal bağırsak temizleme aracı. Gece suda bekletip sabah tüketmek yetiyor

İncir, özellikle kışın çoğunlukla kuru olarak tüketilen popüler bir atıştırmalık. Lezzetli olmasının yanı sıra, bu meyveler bol miktarda diyet lifi ve antioksidanın yanı sıra temel vitamin ve mineraller içerir. Çiğ olarak tüketebilir veya gece boyunca suda bekletip sabah tüketebilirsiniz. Tatlı oldukları için şeker yüklü tatlılara harika bir alternatiftirler veya çok fazla kalori eklemeden herhangi bir tarifi tatlandırmak için kullanılabilirler.

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

İncir, hem çözünür hem de çözünmez lifler içerdiği için süper besin olarak kabul edilir; bu lifler doğal bir bağırsak temizleme aracı olarak işlev görür. Bir porsiyon kuru incir, 5 gram diyet lifi içerir; bu da insanların kabızlığı önlemesine yardımcı olurken, prebiyotik fonksiyonlar yoluyla bağırsak sağlığını ve faydalı bağırsak bakterilerini destekler.

Lif, vücutta besin emilimini iyileştirdiği için kolon sağlığını korur. Araştırmalar, diyette incirin, diyabet hastalarında sindirimi iyileştirmeye ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olduğunu gösterir.