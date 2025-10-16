Doğal magnezyum kaynakları neler? Eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor

Yeterince magnezyum olmadan, bu sistemler düzgün çalışamaz ve bu da yorgunluk, kas gerginliği ve kolayca gözden kaçabilen diğer hafif sağlık sorunlarına yol açar.



YETERİNCE MAGNEZYUM ALIYOR MUSUNUZ?



Çoğu insan için dengeli bir beslenme, kadınlar için yaklaşık 320 miligram (mg) ve erkekler için 420 mg olmak üzere günlük magnezyum ihtiyacını kolayca karşılayabilir. Ancak birçok yetişkin, özellikle de beslenmeleri işlenmiş gıdalara ve daha az tam tahıl, kuruyemiş veya yapraklı yeşilliklere yöneldiğinden, bu seviyelere sürekli olarak ulaşamaz.