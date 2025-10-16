Doğal magnezyum kaynakları neler? Eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor
Bir zamanlar göz ardı edilen magnezyum, kalp ritminden enerji üretimine kadar 300'den fazla vücut fonksiyonundaki kritik rolüyle artık dikkat çekiyor. Birçok yetişkin işlenmiş gıdalar nedeniyle yetersiz kalırken, bu temel mineral yapraklı yeşilliklerde, kuruyemişlerde ve tam tahıllarda bol miktarda bulunur. Eksiklik belirtilerini ve doğal kaynaklarını anlamak, yaygın faydalarından yararlanmak için çok önemlidir.
Magnezyum yıllarca, D vitamini veya kalsiyum gibi daha gösterişli besinlerin gölgesinde sessizce arka planda kaldı. Ancak onsuz, vücuttaki yüzlerce hayati süreç dururdu.
Şimdi, genellikle göz ardı edilen bu mineral nihayet hak ettiği değeri görüyor. TikTok sağlık trendlerinden yeni tıbbi çalışmalara kadar, magnezyum herkesin hakkında konuştuğu besin haline geldi.