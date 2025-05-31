Doğal sivrisinek kovar fesleğenler yoğun ilgi gördü
Doğal sivrisinek kovar olarak bilinen fesleğenler, Aydınlı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Etrafa yaydığı hoş kokusunun yanı sıra doğal sivrisinek kovar olarak bilinen fesleğene olan ilgi havaların ısınmasıyla birlikte daha da arttı.
Fesleğen kokusundan hoşlanmadığı bilinen sivrisineklerden korunmak isteyen vatandaşlar, doğal yöntemleri tercih ederken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da, her yıl geleneksel hale getirdiği fesleğen dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi.