Doğalgaz faturası yarı yarıya nasıl düşürülür? Bu yöntemler paranızı kurtarıyor
Soğuk havalarla birlikte ısınma maliyetleri de kendini hissettirmeye başladı. Doğalgaz faturasını düşürmek ve tasarruf etmek istiyorsanız bunun için birkaç ipucu var. Kombi bakımına özen göstererek ve ev içi ısı dağılımını yöneterek doğalgaz faturanızı azaltabilmeniz mümkün.
Havalar soğudu, kombiler ve diğer ısıtıcıların düğmesine basıldı. Uzmanlar, kombi bakımının ve doğal gaz faturasını düşürmek için alınacak önlemlerin faturaları azaltmada büyük öneme sahip olduğunu belirtiyor.