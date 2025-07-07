Doğanın aspirini: Kalp ve beyin sağlığını koruyor, haftada 2 porsiyon tüketmek yeterli

Bütçe dostu bir süper gıda olarak öne çıkan sardalya, genellikle başsız şekilde, su, yağ ya da domates sosuyla konservelenmiş olarak satılıyor. Uzmanlar, tuzlu su ve bitkisel yağda olanların açıldıktan sonra bir gün içinde tüketilmesini, domates sosundakilerin ise bir haftaya kadar dayanabildiğini ifade ediyor.

OLASI RİSKLERİ

Bazı kaynaklarda, konserve sardalyanın yüksek sodyum içeriği nedeniyle kan basıncında artışa neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle beslenme düzenine konserve sardalya eklemeden önce bir uzmana danışılması büyük önem taşıyor.