Doğanın aspirini: Kalp ve beyin sağlığını koruyor, haftada 2 porsiyon tüketmek yeterli

Beslenme uzmanı Mackenzie Burgess, düzenli sardalya tüketiminin, genel sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi olduğunu ileri sürdü.

Doğanın aspirini: Kalp ve beyin sağlığını koruyor, haftada 2 porsiyon tüketmek yeterli - 1

New York Post'a konuşan diyestisyen Mackenzie Burgess, sardalya balığının D vitamini açısından nadir kaynaklardan biri olduğunu, 106 gramlık bir konserve sardalyanın günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 22’sini karşıladığını belirtti.

Beslenme uzmanı Ashley Koff ise sardalyanın, düşük cıva içeriği nedeniyle daha güvenli bir seçenek olduğunu söyledi. Sardalyanın, EPA ve DHA gibi omega-3 yağ asitleri açısından da oldukça zengin olduğu vurgulandı. Bu yağ asitleri, kalp sağlığını destekliyor, iltihap önleyici etki gösteriyor ve beynin gri maddesini artırarak Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların gelişimini yavaşlatabiliyor.

YAŞAM HABERLERİ

Doğanın aspirini: Kalp ve beyin sağlığını koruyor, haftada 2 porsiyon tüketmek yeterli - 2

Araştırmalar, haftada 1-2 porsiyon sardalya tüketmenin, kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 30’dan fazla azalttığını ortaya koydu.

Doğanın aspirini: Kalp ve beyin sağlığını koruyor, haftada 2 porsiyon tüketmek yeterli - 3

Ashley Koff, sardalyanın GLA adlı bir omega-6 yağ asidi içerdiğini; bunun saç, cilt, tırnak ve hormon sağlığına katkı sağladığını belirtti.

Daha önce yapılan çalışmalara göre, sardalyada yüksek miktarda deniz kolajeni de bulunuyor. Bu kolajen türü, özellikle cilt, kemik ve bağ dokuları üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.

Doğanın aspirini: Kalp ve beyin sağlığını koruyor, haftada 2 porsiyon tüketmek yeterli - 4

''DOĞANIN ASPİRİNİ''

Koff, içeriğindeki B12 vitamini ve kalsiyum sayesinde beyin ve kemik sağlığını destekleyen sardalyaların, aynı zamanda vücuttaki iltihabı azaltıcı bileşenler de barındırdığını belirtti. Bu maddeleri "doğanın aspirini" olarak tanımlayan Koff, özellikle ağrı ve iltihap şikayeti yaşayanların düzenli olarak sardalya tüketmesini önerdi.

Doğanın aspirini: Kalp ve beyin sağlığını koruyor, haftada 2 porsiyon tüketmek yeterli - 5

Bütçe dostu bir süper gıda olarak öne çıkan sardalya, genellikle başsız şekilde, su, yağ ya da domates sosuyla konservelenmiş olarak satılıyor. Uzmanlar, tuzlu su ve bitkisel yağda olanların açıldıktan sonra bir gün içinde tüketilmesini, domates sosundakilerin ise bir haftaya kadar dayanabildiğini ifade ediyor.

OLASI RİSKLERİ

Bazı kaynaklarda, konserve sardalyanın yüksek sodyum içeriği nedeniyle kan basıncında artışa neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle beslenme düzenine konserve sardalya eklemeden önce bir uzmana danışılması büyük önem taşıyor.

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