Doğanın aspirini: Kalp ve beyin sağlığını koruyor, haftada 2 porsiyon tüketmek yeterli
Beslenme uzmanı Mackenzie Burgess, düzenli sardalya tüketiminin, genel sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi olduğunu ileri sürdü.
New York Post'a konuşan diyestisyen Mackenzie Burgess, sardalya balığının D vitamini açısından nadir kaynaklardan biri olduğunu, 106 gramlık bir konserve sardalyanın günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 22’sini karşıladığını belirtti.
Beslenme uzmanı Ashley Koff ise sardalyanın, düşük cıva içeriği nedeniyle daha güvenli bir seçenek olduğunu söyledi. Sardalyanın, EPA ve DHA gibi omega-3 yağ asitleri açısından da oldukça zengin olduğu vurgulandı. Bu yağ asitleri, kalp sağlığını destekliyor, iltihap önleyici etki gösteriyor ve beynin gri maddesini artırarak Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların gelişimini yavaşlatabiliyor.