Doğanın en güçlü antibiyotiği: Etkisi ilaçlarla yarışıyor

KAN BASINCINI KONTROL EDER

Sarımsak ayrıca kan basıncını ve kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini de azaltır . Peki nasıl? Vücudun kan dolaşımını ve akışını iyileştirerek atardamarlarda plak oluşumunu önler, aynı zamanda iltihabı azaltır ve genel kardiyovasküler fonksiyonu destekleyerek daha sağlıklı bir kalbe katkıda bulunur.



