Doğanın en güçlü magnezyum deposu: Fosfor, manganez ne varsa onun içinde!

Bu gibi pek çok neden magnezyum eksikliğinin belirtileri olarak kabul edilir.Magnezyum eksikliğini önlemek için piyasada pek çok takviye ürün bulunur. Ancak magnezyumu besinler yoluyla da karşılayabilirsiniz.



"Süper gıda" olarak görülen eski bir tahıl hem ucuz fiyatı hem de zengin magnezyum içeriği ile özelliğiyle vücuda oldukça faydalı.



Magnezyumu bazı besinler yoluyla vücudunuza yükleyebilirsiniz. Darı da en güçlü magnezyum kaynaklarından biri.