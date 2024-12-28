Doğanın en güçlü magnezyum deposu: Fosfor, manganez ne varsa onun içinde!
Magnezyum vücudun üretmediği temel minerallerden biridir ve magnezyumu vücudunuz üretmediği için onu besinler yoluyla elde etmeniz gerekir. Magnezyum kan şekerinizi düzenlemek, kaslarınızı kasmak, sinirlerinizi çalışır durumda tutmak ve kan basıncınızı korumak gibi önemli vücut fonksiyonları için gereklidir. Doğada bulunan bazı besinler magnezyum açısından zengindir. Dünyada "süper gıda" olarak da bilinen ki bir tahıl hem ucuz fiyatı hem de zengin magnezyum içeriği ile özelliğiyle vücuda oldukça faydalı.
Magnezyum; enerji üretimi, kan basıncının düzenlenmesi, sinir sinyali iletimi ve kas kasılması da dahil olmak üzere 300'den fazla temel metabolik reaksiyonda rol oynar. Düşük magnezyum seviyeleri, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, osteoporoz ve migren gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir