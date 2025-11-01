Doğanın en güçlü magnezyum kaynakları: Vücudun sessiz kahramanı

3. EDAMAME

Yarım fincan pişmiş edamame yaklaşık 50 mg magnezyum içeriyor ve protein, lif açısından da zengin.

Nasıl tüketilir? Buharda pişirerek veya haşlayarak, salata veya çorbalara ekleyebilirsiniz.



4. ISPANAK



Koyu yeşil yapraklı sebzeler, özellikle vejetaryenler için mükemmel bir magnezyum kaynağı. Bir su bardağı haşlanmış ıspanak 157 mg magnezyum içeriyor.

Nasıl tüketilir? Hafifçe soteleyin veya çiğ olarak salatalara ekleyin.