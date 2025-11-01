Doğanın en güçlü magnezyum kaynakları: Vücudun sessiz kahramanı
Magnezyum, sağlığımızda sessiz bir kahraman olarak öne çıkıyor. C vitamini veya demir gibi sıkça manşetleri süslemese de kas ve sinir fonksiyonlarından kemik sağlığına, enerji üretiminden kalp sağlığına kadar vücudun pek çok işlevinde kritik rol oynuyor. Ancak birçok kişi yeterli magnezyum almıyor. Uzmanlar, bunun en büyük nedenlerinden birinin, doğal magnezyum kaynaklarının farkında olunmaması olduğunu söylüyor.
Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne göre magnezyum, bitkisel ve hayvansal gıdalarda yaygın olarak bulunuyor. Ancak rafine ve işlenmiş ürünlerin sık tüketimi, bu minerali beslenmeden uzaklaştırıyor. Dolayısıyla modern beslenme düzenlerinde magnezyum eksikliği şaşırtıcı değil.
Genellikle ıspanak, badem ve tam tahıllar gibi bilinen kaynaklar akla geliyor. Oysa, günlük beslenmede daha az bilinen ama magnezyum açısından zengin pek çok doğal kaynak bulunuyor. Bu yiyecekleri keşfetmek, mineral alımını artırmakla kalmıyor; beslenmeyi daha çeşitli ve lezzetli hale getiriyor.