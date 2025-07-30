Doğru eşi seçerken dikkat edilmesi gereken 5 unsur
Günümüzde birçok insan, hayat arkadaşını bulamamış olmanın eksikliğini yaşıyor. Son yıllarda bireylerin birbirlerine seçenek gözüyle bakması ve mücadeleden uzak bir noktada durması da bu tür olumsuz duyguları tetikleyebiliyor. Peki birinin bizim için doğru kişi olduğunu nasıl anlarız?
Marriage.com'da yer alan habere göre, dış dünyada bir tamamlayıcı aramak yerine, önce kendimizi tanımak ve tamamlamak bu yolculuğun en önemli adımı.
Kendinizi sevmeden, anlamadan, geçmişinizle yüzleşmeden gerçek anlamda sağlıklı bir ilişki kurmanız mümkün değil.