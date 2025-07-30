Doğru eşi seçerken dikkat edilmesi gereken 5 unsur

Marriage.com'da yer alan habere göre, dış dünyada bir tamamlayıcı aramak yerine, önce kendimizi tanımak ve tamamlamak bu yolculuğun en önemli adımı.

Kendinizi sevmeden, anlamadan, geçmişinizle yüzleşmeden gerçek anlamda sağlıklı bir ilişki kurmanız mümkün değil.