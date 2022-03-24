Doğru sütyen nasıl seçilir?

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 07:11 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 07:57
Doğru sütyen için ilk kural, doğru bedeni tespit etmekle başlar. İşe, iki ölçüyü alarak başlayabilirsiniz. Göğüs altı çevresi ve göğüs ölçüleri. Göğüs altı çevresi santimetre cinsinden ölçülür. Bu ölçü sütyen ölçülerinden birini verir ve beşerli olarak kısaltılır. 75, 80, 85 olarak sıralanan ölçülerdir bunlar.
Harfler ise kup olarak adlandırılan göğüs büyüklüğünü belirler. En küçük kup A'dır. Kup büyüklüğü göğüs çevresi ve göğüs altı çevresi arasındaki farkla belirlenir. Örneğin göğüs çevresi 94 santim, göğüs altı ölçüsü 79 santim ise aradaki fark 15 santim çıkar. Bu da B kup ölçüsüne karşılık gelir. İşte ölçüler ve kup harfleri şöyle sıralanıyor:
A-Kup: 12-14 cm
B-Kup: 14-16 cm
C-Kup: 16-18 cm
D-Kup: 18-20 cm
E-Kup: 20-22 cm
Yapabileceğiniz en büyük yanlış, denemeden sütyen almak olacaktır. Farklı firmaların ölçüleri birbirini tutmayabilir. Bu yüzden ölçülerinize veya kullandığınız bir markanın ölçülerine güvenmeyin ve mutlaka deneyerek sütyen alın. Alacağınız sütyen öncelikle göğüs kafesinize tam anlamıyla oturmalı ve sıkı bir şekilde sarmalıdır.
Yanlış sütyen seçtiğinizi nasıl anlarsınız? Dar, sıkışık ve rahatsız ya da bol, sütyen düşecekmiş gibi hissediyorsanız sütyenin kabı yanlış veya bandı dar ya da gevşek olabilir.
Göğüsler kaplara tam olarak yerleşti mi kontrol etmek, sırttaki agrafı farklı deliklere geçirmek gerekebilir. Bununla da sorun hallolmuyorsa bir beden büyük ya da bir beden küçük tercihte bulunmak en doğrusu.
Sütyenin kanatları kabın kenarında kalan ve sırtı saran parçalarıdır. Bu parçaların sırttan dörünümü de önemli. Sütyen sırtta fazla yukarı çıkıyorsa ya askılar fazla daraltılmıştır ya da bedeni küçük geliyordur.
Kanatlar sütyenin yan kısmında ve sırtta düz duruyor ama aşırı sıkıyorsa, bu durumda koltuk altı ve sırt bölgenizde katlanma ve taşma görüntüleri ortaya çkabilir. Sütyenin bedenini uygun oranda yükseltmek gerekir. Yani üzerinizde 85B beden sütyen varsa kap boyu değişmeden 90B’yi denemelisiniz.
Spor yaparken kullanacağınız tarz bir sütyen arıyorsanız, size yeterli desteği verdiğinden emin olmak için deneme esnasında birkaç kez zıplayarak fikir edinebilirsiniz.
Yeni bir sütyen ortadaki ya da son çengelden takılabilir olmalıdır, çünkü zamanla esneyecektir. Esneme payını hesaba katmak gerekir.