Doğu Anadolu'da yağan kar 5 ili etkisi altına aldı

Doğu Anadolu'da yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı Ardahan, Muş, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta etkisini gösterdi. Birçok ilde vatandaş olumsuz etkilendi ve yollar kapandı. Kapanan yollar için birçok bölgede ekipler çalışma başlattı.