Doğu Anadolu'da yağan kar 5 ili etkisi altına aldı
12.12.2025 16:12
AA, İHA
Doğu Anadolu'da kendini gösteren kar, birçok ili olumsuz etkiledi. Kardan etkilenen illerde yol çalışmaları yapıldı.
Doğu Anadolu'da yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı Ardahan, Muş, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta etkisini gösterdi. Birçok ilde vatandaş olumsuz etkilendi ve yollar kapandı. Kapanan yollar için birçok bölgede ekipler çalışma başlattı.
MUŞ
Varto'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar sebebiyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun yağış sonrasında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri kapanan köy yollarını açma çalışması başlattı. Ekiplerin kar yağışının devam ettiği bölgelerde herhangi bir çalışmaya hazır beklediği bildirildi.
ERZURUM
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabaha karşı kar etkisini gösterdi. Kısa sürede karların altında kalan şehirde büyükşehir belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreleme çalışmaları başlattı.
TUNCELİ
Tunceli'de yağan kar Pülümür, Hozat, Ovacık ilçelerinde de etkisini gösterdi. Yağışın etkisiyle caddeler, parklar ve bahçeler de beyaza büründü. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda kar küreleme çalışması yaptı.
ARDAHAN
Sabah başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, Ardahan'ı da etkisi altına aldı. Ekipler sorumlu oldukları bölgelerde kar ve buzlanmayı önleme çalışması başlattı.
KARS
Kars'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kars'ta etkili olan kar yağışı, köylerde de yoğun hissedildi. Yüksek rakımdaki yaylalar kar altında kaldı. Kar sebebiyle kapanan Akdere köyünde ve Sarıkamış'ta, il özel idaresi ekiplerinin küreleme ve tuzlama çalışmalarıyla yollar ulaşıma açıldı. Sarıkamış'ta ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu buz sarkıtları oluştu.