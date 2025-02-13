Doğum kontrol hapları felce neden olur mu? 11 yıllık araştırma sonuçlandı
Kopenhag Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, doğum kontrol hapı kullanan kadınların kalp krizi ve felç geçirme olasılığının, kullanmayanlara oranla 2 kat daha yüksek olduğu belirlendi. Ancak bilim insanları bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını belirterek, 11 yıllık araştırmanın sonuçlarına şüpheyle yaklaştı.
Danimarka'da 15 ila 49 yaş arasındaki 2 milyondan fazla kadının verileri, 11 yıl boyunca incelendi. Çalışmaya katılan kadınlarda 4 bin 730 felç ve 2 bin 72 kalp krizi vakası tespit edildi.
Kadınların kullandığı hormonal kontraseptif yöntemlerin yol açabileceği riskler ele alınırken, incelenen yöntemler arasında kombine oral kontraseptifler, sadece progestojen içeren haplar, hormonal rahim içi araçlar, kontraseptif implantlar, enjeksiyonlar, yamalar ve vajinal halkalar yer aldı.