Doğum kontrol hapları felce neden olur mu? 11 yıllık araştırma sonuçlandı

Kopenhag Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, doğum kontrol hapı kullanan kadınların kalp krizi ve felç geçirme olasılığının, kullanmayanlara oranla 2 kat daha yüksek olduğu belirlendi. Ancak bilim insanları bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını belirterek, 11 yıllık araştırmanın sonuçlarına şüpheyle yaklaştı.

Doğum kontrol hapları felce neden olur mu? 11 yıllık araştırma sonuçlandı - 1

Danimarka'da 15 ila 49 yaş arasındaki 2 milyondan fazla kadının verileri, 11 yıl boyunca incelendi. Çalışmaya katılan kadınlarda 4 bin 730 felç ve 2 bin 72 kalp krizi vakası tespit edildi.

Kadınların kullandığı hormonal kontraseptif yöntemlerin yol açabileceği riskler ele alınırken, incelenen yöntemler arasında kombine oral kontraseptifler, sadece progestojen içeren haplar, hormonal rahim içi araçlar, kontraseptif implantlar, enjeksiyonlar, yamalar ve vajinal halkalar yer aldı.

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Doğum kontrol hapları felce neden olur mu? 11 yıllık araştırma sonuçlandı - 2

Bilim insanları, kadınlar arasında en yaygın kullanılan hormonal kontraseptif olan kombine östrojen-progestin haplarının, kalp krizi veya felç riskini iki kat artırdığını tespit etti.

Doğum kontrol hapları felce neden olur mu? 11 yıllık araştırma sonuçlandı - 3

Araştırmacılar, ''Bu bulgulara dayanarak doğum kontrol yöntemlerini bırakmayın'' uyarısında bulundu.

Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Becky Mawson, "Gebelikte ve doğum sonrası dönemde felç ve kalp krizi riski, bu çalışmadaki kontraseptiflerle karşılaştırıldığında çok daha yüksek" dedi. 

BMJ'de yayımlanan çalışmada, levonorgestrel salgılayan rahim içi araç dışında, günümüzde kullanılan östrojen-progestin ve sadece progestin içeren kontraseptiflerin arteriyel trombotik olaylarla ilişkili olduğu belirtildi.

Doğum kontrol hapları felce neden olur mu? 11 yıllık araştırma sonuçlandı - 4

İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nden Therese Johansson, dünya çapında her 10 kadından sekizinin hayatlarının bir döneminde hormonal kontrasepsiyon kullandığını ve kalp sorunlarının, özellikle genç kadınlarda nadir görüldüğünü ifade etti.

Doğum kontrol hapları felce neden olur mu? 11 yıllık araştırma sonuçlandı - 5

Dr. Channa Jayasena, doğum kontrol hapı kullanırken felç veya kalp krizi riskinin hala çok düşük olduğunu belirterek, "Her 1000 kadından yalnızca 3'ü felç veya kalp krizi geçiriyor, bu oran doğum kontrol hapı kullananlarda ise 6-10 civarında" dedi.

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