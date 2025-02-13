Doğum kontrol hapları felce neden olur mu? 11 yıllık araştırma sonuçlandı

Araştırmacılar, ''Bu bulgulara dayanarak doğum kontrol yöntemlerini bırakmayın'' uyarısında bulundu.

Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Becky Mawson, "Gebelikte ve doğum sonrası dönemde felç ve kalp krizi riski, bu çalışmadaki kontraseptiflerle karşılaştırıldığında çok daha yüksek" dedi.

BMJ'de yayımlanan çalışmada, levonorgestrel salgılayan rahim içi araç dışında, günümüzde kullanılan östrojen-progestin ve sadece progestin içeren kontraseptiflerin arteriyel trombotik olaylarla ilişkili olduğu belirtildi.