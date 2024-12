Doğum sıranız kişilik özelliklerinizi gösteriyor: Ortanca çocuklarda bu özellik daha gelişimiş!

Yazarlar, daha fazla kardeşe sahip olmanın daha işbirlikçi bir kişiliği teşvik ettiğini, ortanca çocuk olmanın da küçük ve büyük kardeşlerle iyi bağlar kurmayı gerektirdiğini vurguladı. Dolayısıyla kişilik özellikleri düzeylerinin doğum sırası ve kardeş sayısı büyüklüğüyle ilgili olarak farklılık gösterdiğini belirten yazarlar, araştırmada bunun da ortaya konulduğunu kaydetti.



Araştırmanın bulguları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.