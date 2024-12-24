Doğum sıranız kişilik özelliklerinizi gösteriyor: Ortanca çocuklarda bu özellik daha gelişimiş!
Kanadalı bilim insanlarının yürüttüğü, 700 binden fazla gönüllünün katıldığı araştırma, kardeş sırasının kişilik özelliklerini nasıl etkilediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, ortanca çocuklar işbirlikçi kişilik özelliklerinde kardeşlerini geride bırakıyor.
Kanadalı bilim insanları tarafından 700 binin üzerinde gönüllüden toplanan verilerle yapılan çalışma, ortanca çocukların kardeşlerinden daha işbirlikçi olduğunu ortaya koydu.
The Guardian gazetesinin haberine göre, kardeşler arasındaki sıralamanın kişiliği şekillendirmeye yardımcı olup olmadığına yönelik onlarca yıl süren tartışmaların ardından Kanadalı bilim insanları, doğum sırası, aile büyüklüğü ve kişilik üzerinde şu ana kadar yapılan en büyük çalışmalardan birine imza attı.