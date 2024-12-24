Doğum sıranız kişilik özelliklerinizi gösteriyor: Ortanca çocuklarda bu özellik daha gelişimiş!

Ashton ve Lee, ilk doğan kardeş, ortanca çocuk, en küçük çocuk ya da tek çocuk olup olmadıkları hakkında bilgi veren ve İngilizce konuşan 700 binden fazla kişinin bildirdiği kişilik özelliklerini analiz etti.

Araştırmada 75 bin gönüllüden oluşan ayrı bir grup da aynı soruları, çocuk sayılarıyla birlikte cevaplandırdı.