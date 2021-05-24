Doğuştan lenfödemili (fil hastalığı) Mahogany Geter acımasız eleştirilere rağmen görünüşüyle barışık yaşıyor

"BACAĞIMI DOMUZ PASTIRMASINA BENZETTİLER"

The Sun gazetesine konuşan genç kadın, “Cahil yorumlardan payımı aldım. Bir kişi bacağımın domuz pastırması gibi göründüğünü söyledi ve okuldaki bir kız bana deforme olmuş sürtük dedi. Bu acımasız insanların üstesinden gelmek çok zor oldu ama başka seçeneğim yoktu” ifadesini kullandı.

“Uzun süre kendimi çok zayıf hissettim ama büyüdüğümde, çevrimiçi lenfödem topluluğunun ve ilham kaynağım olan annemin desteğiyle ne kadar güzel olduğumu anladım. Sadece görünüş değil, bir insan olarak...” diyen Geter, kendisiyle aynı durumda olan başka insanlara da ilham verebilmek, onlara kendilerini ve ne kadar güzel göründüklerini kabul ettirmek için elinden geleni yaptığını anlattı.