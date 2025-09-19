Doktor 8 bilinmeyen etkiyi açıkladı: Limonlu su tüketince vücudunuza neler olur?

Masaya bir bardak limonlu su konulduğunda, çoğu insan onu ferahlatıcı bir tada sahip basit bir içecek olarak görür. Ancak bir gastroenterolog olan Dr. Saurabh Sethi'nin de belirttiği gibi, bunun arkasında görünenden daha fazla bilimsel veri var.



Limonlu su genellikle bir sağlık iksiri olarak anılsa da, hakkındaki her popüler iddia doğru değildir. İşte bu günlük alışkanlığı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek 8 az bilinen fikir.



1- SU İÇMENIN BASİT YOLU



Sade su vücudun su ihtiyacını karşılar, ancak çoğu kişi için limon eklemek onu daha keyifli hale getirir. Dr. Sethi, bu küçük dokunuşun vücuttaki her hücre için hayati önem taşıyan düzenli su alımını teşvik ettiğini vurguluyor. Bazen, biraz narenciye aromasının cazibesi, susuzluğu gidermek için yeterlidir.



