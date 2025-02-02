Doktor ihmali 11 yaşındaki kızın sonunu getirdi: 4 belirti dikkate alınmayınca hayatını kaybetti

Apandisit, karın ağrısı gibi klasik belirtilerle kendini gösterir. Bu rahatsızlık, genellikle sağ alt karın bölgesine doğru yayılan ağrı ile tanınır ve gittikçe kötüleşir. Bulantı ve kusma da apandisit belirtileri arasındadır ancak apandisit yerleşimi ve türüne bağlı olarak semptomlar değişebilir.