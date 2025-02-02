Doktor ihmali 11 yaşındaki kızın sonunu getirdi: 4 belirti dikkate alınmayınca hayatını kaybetti

İngiltere'de yaşayan 6. sınıf öğrencisi Lacey Brookman, karın ağrısı şikayetleri sonrası ebeveynleri tarafından önce bir aile hekimine, sonra da hastaneye götürüldü. Dört farklı doktor tarafından yapılan muayenelerde, küçük kıza herhangi bir tanı konulamadı. Yapılan ultrason testi sonucunda, Brookman'in apandisitinin patladığı belirlendi. Ancak hastalığın zamanında tespit edilememesi, 11 yaşındaki kızın sonunu getirdi. Organ yetmezliği yaşayan Lacey Brookman, hayatını kaybetti.

Doktor ihmali 11 yaşındaki kızın sonunu getirdi: 4 belirti dikkate alınmayınca hayatını kaybetti - 1

Lacey Brookman'in ihmaller sonucu yaşamını yitirmesi, Avrupa'daki sağlık kuruluşlarının özensiz işleyişini yeniden gündeme getirdi.

Hastanelerde belirli saatlerde yapılan ultrason testlerinin daha geniş aralıklara yayılması gerektiğini belirten kıdemli adli tabib Dr. Julian Morris, sağlık kuruluşlarındaki yetersiz bilgi ve farkındalık sorununa dikkat çekti.

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Doktor ihmali 11 yaşındaki kızın sonunu getirdi: 4 belirti dikkate alınmayınca hayatını kaybetti - 2

Lacey Brookman, ilk olarak karın ağrısı şikayetiyle aile hekimine başvurdu. Şikayetler arasında mide bulantısı, kusma ve kabızlık da yer alıyordu.

Annesi, Lacey’nin virüs nedeniyle hastalandığını düşünerek, kızını 4 ayrı doktora gösterdi ancak tatmin edici yanıtlar alamadı.

Doktor ihmali 11 yaşındaki kızın sonunu getirdi: 4 belirti dikkate alınmayınca hayatını kaybetti - 3

Talihsiz kızın ölümünden sonra yapılan soruşturmada, Brookman'in apandisitinin patladığı ancak muayenelerde doğru teşhisin konmadığı belirlendi.

Tanı sonrası ameliyata alınan 11 yaşındaki kızın apandisiti, ameliyatla alındı ancak ameliyat sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle sağlık durumu, yeniden tehlikeye girdi. En sonunda çoklu organ yetmezliği yaşayan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doktor ihmali 11 yaşındaki kızın sonunu getirdi: 4 belirti dikkate alınmayınca hayatını kaybetti - 4

Dr. Morris, raporda akut retroçekal apandisit rahatsızlığının yeterince tanınmadığını belirtti. Soruşturma sırasında genç personelin bu özel apandisit tipine dair yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı ve Brookman'in ihmal sonucu öldüğü ifade edildi.

Yetkililer, Brookman'e karın ultrasonu yapılması gerektiğini fakat bu işlemin yalnızca nöbetçi radyolog tarafından yapılabildiğini vurguladı.

Doktor ihmali 11 yaşındaki kızın sonunu getirdi: 4 belirti dikkate alınmayınca hayatını kaybetti - 5

Apandisit, karın ağrısı gibi klasik belirtilerle kendini gösterir. Bu rahatsızlık, genellikle sağ alt karın bölgesine doğru yayılan ağrı ile tanınır ve gittikçe kötüleşir. Bulantı ve kusma da apandisit belirtileri arasındadır ancak apandisit yerleşimi ve türüne bağlı olarak semptomlar değişebilir.

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