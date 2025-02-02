Doktor ihmali 11 yaşındaki kızın sonunu getirdi: 4 belirti dikkate alınmayınca hayatını kaybetti
İngiltere'de yaşayan 6. sınıf öğrencisi Lacey Brookman, karın ağrısı şikayetleri sonrası ebeveynleri tarafından önce bir aile hekimine, sonra da hastaneye götürüldü. Dört farklı doktor tarafından yapılan muayenelerde, küçük kıza herhangi bir tanı konulamadı. Yapılan ultrason testi sonucunda, Brookman'in apandisitinin patladığı belirlendi. Ancak hastalığın zamanında tespit edilememesi, 11 yaşındaki kızın sonunu getirdi. Organ yetmezliği yaşayan Lacey Brookman, hayatını kaybetti.
Lacey Brookman'in ihmaller sonucu yaşamını yitirmesi, Avrupa'daki sağlık kuruluşlarının özensiz işleyişini yeniden gündeme getirdi.
Hastanelerde belirli saatlerde yapılan ultrason testlerinin daha geniş aralıklara yayılması gerektiğini belirten kıdemli adli tabib Dr. Julian Morris, sağlık kuruluşlarındaki yetersiz bilgi ve farkındalık sorununa dikkat çekti.