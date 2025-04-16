Doktor işe yarayan tek yöntemi açıkladı: Huzursuz bacak sendromunu yatıştırıyor

ABD'de görev yapan acil servis doktoru Dr. Joe Whittington, milyonlarca insanı geceleri uykusuz bırakan huzursuz bacak sendromuna (HBS) karşı oldukça basit ama etkili bir yöntem paylaştı. Dr. Joe’ya göre, ayaklara bağlanan bir çorap, sinirleri yatıştırarak semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir.

Doktor işe yarayan tek yöntemi açıkladı: Huzursuz bacak sendromunu yatıştırıyor - 1

Sosyal medyada 782 bin takipçisi bulunan Dr. Joe, Instagram’da paylaştığı ve 120 binden fazla izlenen videosunda, "Ayak parmaklarınızın hemen altına bir çorap ya da örtü bağlayın. Bu basit yöntem huzursuz bacak sendromunu yatıştırabilir. Bilimsel temeli de var" ifadelerini kullandı.

Kendisi de HBS hastası olan Dr. Joe, uygulamanın yalnızca kendi semptomlarını değil, başkalarının da şikâyetlerini hafiflettiğini söylüyor. Hatta bir klinik çalışmada bu tekniği deneyen kişilerin %90’ında semptomların azaldığı gözlemlenmiş.

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Doktor işe yarayan tek yöntemi açıkladı: Huzursuz bacak sendromunu yatıştırıyor - 2


Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinen huzursuz bacak sendromu, NHS tarafından “bacakları hareket ettirme yönünde karşı konulmaz bir dürtü” olarak tanımlanıyor. Özellikle gece saatlerinde, vücudun dinlenmeye geçtiği anlarda semptomların şiddetlendiği belirtiliyor. Ayaklarda, baldırlarda ya da uyluklarda tarif edilmesi güç bir sürünme ya da karıncalanma hissine yol açabiliyor.

Geleneksel tedavi yöntemlerinde dopamin antagonistleri adı verilen ilaçlar kullanılmakta. Ancak son dönemde bu ilaçların bazı ciddi ve beklenmedik yan etkiler yarattığına dair uyarılar artıyor. Ropinirol gibi ilaçları kullanan bazı kadınlar, kontrolsüz kumar oynama isteği ve cinsel bağımlılık gibi semptomlar yaşadıklarını iddia ediyor. Söz konusu yan etkiler, ilacın hasta bilgilendirme broşüründe de “genel yan etki” olarak yer alıyor.


Doktor işe yarayan tek yöntemi açıkladı: Huzursuz bacak sendromunu yatıştırıyor - 3

KADINLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Dr. Joe, kadınların huzursuz bacak sendromuna yakalanma riskinin erkeklere kıyasla iki kat daha fazla olduğuna dikkat çekerek, ilaçsız bir çözüm olarak sunduğu bu yöntemin özellikle kadın hastalar için büyük bir avantaj sağlayabileceğini vurguluyor.


Doktor işe yarayan tek yöntemi açıkladı: Huzursuz bacak sendromunu yatıştırıyor - 4

Uzmana göre, çorapla uygulanan basit kompresyon tekniği, sinir uçlarındaki baskı noktalarını uyararak rahatlama sağlıyor. "Ayaklarınıza sadece hafif bir baskı uygulayın. Ne çok gevşek, ne çok sıkı. Her iki ayak için de uygulandığında etkisi artıyor" diyen Dr. Joe, bu tekniğin günlük hayatı olumlu yönde etkileyebileceğini söylüyor.


Doktor işe yarayan tek yöntemi açıkladı: Huzursuz bacak sendromunu yatıştırıyor - 5

Uzmanlar, ilaç dışı yöntemlerin yanı sıra yaşam tarzında yapılacak bazı değişikliklerin de semptomları hafifletmede etkili olabileceğini belirtiyor. Düzenli egzersiz, kafein ve alkol tüketiminden kaçınma, ayrıca istikrarlı bir uyku rutini oluşturma gibi basit önlemler, hafif vakalarda ciddi rahatlama sağlayabiliyor.

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