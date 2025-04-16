Doktor işe yarayan tek yöntemi açıkladı: Huzursuz bacak sendromunu yatıştırıyor



Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinen huzursuz bacak sendromu, NHS tarafından “bacakları hareket ettirme yönünde karşı konulmaz bir dürtü” olarak tanımlanıyor. Özellikle gece saatlerinde, vücudun dinlenmeye geçtiği anlarda semptomların şiddetlendiği belirtiliyor. Ayaklarda, baldırlarda ya da uyluklarda tarif edilmesi güç bir sürünme ya da karıncalanma hissine yol açabiliyor.



Geleneksel tedavi yöntemlerinde dopamin antagonistleri adı verilen ilaçlar kullanılmakta. Ancak son dönemde bu ilaçların bazı ciddi ve beklenmedik yan etkiler yarattığına dair uyarılar artıyor. Ropinirol gibi ilaçları kullanan bazı kadınlar, kontrolsüz kumar oynama isteği ve cinsel bağımlılık gibi semptomlar yaşadıklarını iddia ediyor. Söz konusu yan etkiler, ilacın hasta bilgilendirme broşüründe de “genel yan etki” olarak yer alıyor.





