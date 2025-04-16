Doktor işe yarayan tek yöntemi açıkladı: Huzursuz bacak sendromunu yatıştırıyor
ABD'de görev yapan acil servis doktoru Dr. Joe Whittington, milyonlarca insanı geceleri uykusuz bırakan huzursuz bacak sendromuna (HBS) karşı oldukça basit ama etkili bir yöntem paylaştı. Dr. Joe’ya göre, ayaklara bağlanan bir çorap, sinirleri yatıştırarak semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir.
Sosyal medyada 782 bin takipçisi bulunan Dr. Joe, Instagram’da paylaştığı ve 120 binden fazla izlenen videosunda, "Ayak parmaklarınızın hemen altına bir çorap ya da örtü bağlayın. Bu basit yöntem huzursuz bacak sendromunu yatıştırabilir. Bilimsel temeli de var" ifadelerini kullandı.
Kendisi de HBS hastası olan Dr. Joe, uygulamanın yalnızca kendi semptomlarını değil, başkalarının da şikâyetlerini hafiflettiğini söylüyor. Hatta bir klinik çalışmada bu tekniği deneyen kişilerin %90’ında semptomların azaldığı gözlemlenmiş.