Doktor uyardı: Duşta asla kullanmayın, bakteri yuvası
ABD’li doktor Sasha Haddad, TikTok’ta paylaştığı videoda günlük duş rutininde asla kullanmadığı ürünleri açıkladı. 1,2 milyon takipçisi bulunan doktorun özellikle “lif” hakkındaki uyarısı sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
Dr. Haddad, nemli ve kapalı banyolarda tutulan liflerin bakteri ve küf için ideal ortam oluşturduğunu belirterek, “Nemli, bakteri ve küf dolu ve bunları tekrar cildinize sürmek istemezsiniz” dedi. Uzman, bunun yerine düzenli olarak yenilenebilen liflerin ya da silikon ovma aletlerinin tercih edilmesini önerdi.