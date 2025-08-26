Doktor uyardı: Duşta asla kullanmayın, bakteri yuvası

Videoda dikkat çeken bir diğer uyarı ise “boyun çıtlatma” alışkanlığıyla ilgiliydi. Haddad, bu hareketin nadir de olsa atardamar yırtılmasına ve felce yol açabileceğini belirterek, “Bu riski almam. Bu yıl üç kez böyle bir vakaya rastladım” ifadelerini kullandı.