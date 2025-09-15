Doktor uyardı: Sağlıklı olarak biliniyor ama kan şekerini aniden yükseltiyor

ELMA ŞEFTALİ VE ARMUT TÜKETİMİNE DİKKAT!

Elma, armut, şeftali ve benzeri çekirdekli meyveler ise kan şekerine daha ılımlı etki eden seçenekler arasında. Roehnelt, bu meyvelerin günde bir porsiyonla sınırlandırılmasını ve protein ya da yağ ile birlikte tüketilmesini öneriyor. Örneğin, elmaya badem ezmesi eklemek veya şeftaliyi cevizle tüketmek, kan şekeri kontrolüne katkı sağlıyor.