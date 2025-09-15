Doktor uyardı: Sağlıklı olarak biliniyor ama kan şekerini aniden yükseltiyor
Sağlıklı bir yaşam sürmek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Özellikle meyve tüketimi burada büyük önem taşıyor. Ancak her meyve düşündüğünüz kadar sağlıklı değil.
Endokrinolog Dr. Alessia Roehnelt, sağlıklı bir yaşam için meyve tüketiminde bilinçli seçimlerin önemine dikkat çekti. Roehnelt, özellikle kan şekerinin dengelenmesi açısından bazı meyvelerin daha avantajlı olduğunu, bazılarının ise ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguladı.