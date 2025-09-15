Doktor uyardı: Sağlıklı olarak biliniyor ama kan şekerini aniden yükseltiyor

Sağlıklı bir yaşam sürmek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Özellikle meyve tüketimi burada büyük önem taşıyor. Ancak her meyve düşündüğünüz kadar sağlıklı değil.

Endokrinolog Dr. Alessia Roehnelt, sağlıklı bir yaşam için meyve tüketiminde bilinçli seçimlerin önemine dikkat çekti. Roehnelt, özellikle kan şekerinin dengelenmesi açısından bazı meyvelerin daha avantajlı olduğunu, bazılarının ise ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

ORMAN MEYVELERİ İLK TERCİH OLMALI

Düşük şeker ve glisemik indeks değerleriyle öne çıkan yaban mersini, çilek ve ahududu, Dr. Roehnelt’e göre en güvenli seçenekler arasında yer alıyor. Bu meyveler, ani kan şekeri dalgalanmalarını önlemeye yardımcı olurken aynı zamanda antioksidan açısından da zengin.

ELMA ŞEFTALİ VE ARMUT TÜKETİMİNE DİKKAT!

Elma, armut, şeftali ve benzeri çekirdekli meyveler ise kan şekerine daha ılımlı etki eden seçenekler arasında. Roehnelt, bu meyvelerin günde bir porsiyonla sınırlandırılmasını ve protein ya da yağ ile birlikte tüketilmesini öneriyor. Örneğin, elmaya badem ezmesi eklemek veya şeftaliyi cevizle tüketmek, kan şekeri kontrolüne katkı sağlıyor.

MUZ VE ÜZÜM

Uzman, muz, üzüm ve kavunun ise yüksek glisemik indekse sahip olduğu için daha dikkatli tüketilmesi gerektiğini belirtti. Bu meyvelerin tek başına yenildiğinde kan şekerinde hızlı artışlara yol açabileceğini hatırlatan Roehnelt, küçük porsiyonlarla ve mutlaka protein veya yağ eşliğinde tüketilmesini tavsiye etti.

Dr. Roehnelt, meyvelerin tamamen beslenmeden çıkarılmaması gerektiğinin altını çizerek, “Önemli olan hangi meyvenin ne kadar tüketileceğini bilmek ve doğru kombinasyonlarla denge sağlamaktır” dedi.

