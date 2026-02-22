Doktordan randevu bulamadı isyanını şiirle anlattı. Randevu krizi taşlama şiire neden oldu
22.02.2026 11:11
İHA
Gümüşhane'de Türkçe öğretmenliği yapan Sait Karakaş, tercih ettiği doktordan 6 aydır sıra alamayınca bu durumu edebi bir dille şiire döktü.
TAŞLAMA TÜRÜNDE ŞİİRLE İSYAN ETTİ
Gümüşhane'de Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Sait Karakaş, yaklaşık 6 ay önce başlayan sağ bacak ağrısı nedeniyle Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde görevli Op. Dr. Süleyman Kasım Taş'tan randevu almak istedi. Defalarca denemesine rağmen yoğunluk nedeniyle bir türlü sıra alamadı. Sabrı tükenen Karakaş, süreci taşlama türünde kaleme aldığı şiirle ölümsüzleştirdi.
DOKTOR MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Bir süre sonra muayene olan Karakaş, yazdığı şiiri doktora da okudu. Yoğun çalışma temposunun edebiyatla buluştuğu olay, hasta ile hekim arasındaki samimi ilişkiyi ortaya koydu. Yazılan şiir, hem yaşanan sürecin hem de duyulan memnuniyetin kalıcı bir hatırası olarak hafızalarda yerini aldı.
Op. Dr. Süleyman Kasım Taş, “Sait hocam ilk olarak şikâyetiyle ilgili bizim MHRS sistemimizden randevu almak istedi. Yoğunluğu ve sürecin uzadığını görünce, sosyal yaşamda da görüştüğümüz için bu durumu şiir yoluyla aktaracağını söyledi. Mizansen bir yaklaşımla durumu ifade etti. Bizim için kalıcı bir eser oldu.” dedi.
6 AYDIR SIRA ALMAYA ÇALIŞTI
Türkçe öğretmeni Sait Karakaş, “Bundan yaklaşık 6 ay önce sağ bacağımda bir ağrı başladı. Önce MHRS sistemi üzerinden kendisinden randevu almayı denedim ancak birkaç kez girmeme rağmen sistem her seferinde çok çabuk doluyordu. Daha sonra hastanede kiosk denen makineyi denedim. Okula giderken bazı sabahlar uğradım fakat oradan da sıra bulamadım. En son kendisini aradım. ‘Hocam bu nasıl bir teveccüh? Ne MHRS'den ne de kiosktan sıra bulamıyorum' dedim. Aradan birkaç gün geçti, ben habersiz geldim ameliyat günüymüş, boş döndüm. Birkaç gün sonra tekrar aradık. Bu kez de bir çalıştaya gideceğini söyledi. Süre uzadıkça ben de bunu şiir, taşlama yoluyla yazmaya başladım. Kendi aramızda şakalaştık. Şiir bu şekilde ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.