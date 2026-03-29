Doktorlar bu belirtiyi umursamadı, tüm organlara yayıldı. Meğer pankreas kanseriymiş
29.03.2026 11:21
NTV - Haber Merkezi
İngiltere'de yaşayan 53 yaşındaki Sarah Williams isimli kadın sık yaşadığı bir belirtiyle hastaneye gitti. Doktorlar bu belirtinin kanser işareti olabileceğini düşünmedi.
İngiltere’nin Essex bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki Sarah Williams, kabızlık şikâyetiyle hastaneye gitti. Doktorlar uzun süre müshil kullanmasını önerdi ancak kısa süre sonra pankreas kanseri teşhisi aldığını açıkladı.
Bağırsak sorunları nedeniyle hastaneye giden Williams’ın, şikâyetlerinin ciddiye alınmadığını düşündüğü ve eczaneden müshil kullanmasının tavsiye edildiği iddia edildi.
53 yaşındaki kadın Şubat ayında torunlarına baktığı sırada gözlerinde sararma fark edilmesi üzerine ambulansı aradı ve hemen hastaneye kaldırıldı.
PANKREAS KANSERİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Yapılan ayrıntılı testlerin ardından Williams’a pankreas kanseri teşhisi konuldu. Tanının ardından büyük bir şok yaşadıklarını belirten Williams, hastalığı beklemediğini ifade etti.
Teşhisin ardından hemen ameliyat olan Williams, tümörün ve çevresindeki lenf bezlerinin alındığı kapsamlı bir cerrahi operasyon geçirdi. Ancak ameliyat sonrası komplikasyonlar yaşayan hasta, yeniden operasyon geçirdi ve akciğerlerinde pıhtı ile sepsis gelişmesi üzerine uzun süre hastanede tedavi gördü.
KARACİĞER VE AKCİĞERİNE YAYILMIŞ
İyileşme sürecinin ardından kemoterapiye başlayan Williams’ın tedavisi, kan değerlerinin yetersiz kalması nedeniyle kesintiye uğradı. Daha sonraki kontrollerde hastalığın karaciğer ve akciğerlere yayıldığı tespit edildi.
GEÇ TEŞHİS EDİLİYOR
Pankreas kanserinin genellikle erken evrede belirti vermemesi nedeniyle geç teşhis edildiğini ve bu durumun tedavi başarısını düşürdüğü biliniyor. Sarılık, sindirim sorunları ve açıklanamayan kilo kaybı hastalığın başlıca belirtileri arasında yer alıyor.
GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR
Risk faktörleri arasında ileri yaş, sigara kullanımı, obezite ve bazı genetik yatkınlıkların bulunduğu pankreas kanserine ilişkin araştırmalar ise hastalığın özellikle son yıllarda daha genç yaş gruplarında da görülmeye başladığına işaret ediyor.
