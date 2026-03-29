Doktorlar bu belirtiyi umursamadı, tüm organlara yayıldı. Meğer pankreas kanseriymiş

İyileşme sürecinin ardından kemoterapiye başlayan Williams’ın tedavisi, kan değerlerinin yetersiz kalması nedeniyle kesintiye uğradı. Daha sonraki kontrollerde hastalığın karaciğer ve akciğerlere yayıldığı tespit edildi.

GEÇ TEŞHİS EDİLİYOR

Pankreas kanserinin genellikle erken evrede belirti vermemesi nedeniyle geç teşhis edildiğini ve bu durumun tedavi başarısını düşürdüğü biliniyor. Sarılık, sindirim sorunları ve açıklanamayan kilo kaybı hastalığın başlıca belirtileri arasında yer alıyor.

GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Risk faktörleri arasında ileri yaş, sigara kullanımı, obezite ve bazı genetik yatkınlıkların bulunduğu pankreas kanserine ilişkin araştırmalar ise hastalığın özellikle son yıllarda daha genç yaş gruplarında da görülmeye başladığına işaret ediyor.

