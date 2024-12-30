Doktorlar ona ''meyvelerin en sağlıklısı'' diyor! Kanserli hücrelerin baş düşmanı: Yarısını kesip yemek bile yetiyor
Zengin besin içeriğiyle genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan avokado; sağlıklı yağlar, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir meyvedir. Bazı tıp otoriteleri tarafından ''meyvelerin en sağlıklısı'' olarak tanımlanan avokado, kalp hastalıkları riskini azaltmasının yanı sıra sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkiler bırakır. İşte avokadonun kanıtlanmış 6 faydası:
Harvard T.H. Chan School of Public Health ve University of California liderliğinde yapılan 2015 tarihli bir araştırmada, avokadonun kan lipid profili üzerindeki etkileri incelendi. Bu araştırma, avokado tüketiminin, toplam kolesterol ve LDL kolesterol seviyelerinde anlamlı bir düşüş sağladığını, ayrıca kardiyovasküler hastalık riskini azalttığını ortaya koydu.