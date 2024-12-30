Doktorlar ona ''meyvelerin en sağlıklısı'' diyor! Kanserli hücrelerin baş düşmanı: Yarısını kesip yemek bile yetiyor

Stanford University School of Medicine'den Dr. M. F. Wilson tarafından yapılan 2016 tarihli bir araştırma, avokadonun sindirim sağlığına olan katkılarını analiz etti. Çalışma sonucunda, avokadonun yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketliliğini artırdığı ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu tespit edildi. Ayrıca, avokadonun prebiyotik etkileri sayesinde, bağırsak mikroflorasını dengelemeye katkı sağladığı da vurgulandı.