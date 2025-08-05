Doktorlar "sırt ağrısı" dedi: Gerçeği öğrenince hayatı altüst oldu

TheSun'da yer alan habere göre; Graham Shepherd, dokuz hafta boyunca sırt ağrısı ve hızlı kilo kaybı şikayetleriyle defalarca aile hekimine ve iki kez hastaneye başvurdu. Karın bölgesindeki nabız gibi atan şişliğe dikkat çekmesine rağmen, yalnızca ağrı kesiciler verilerek eve gönderildi.



MRI sonuçları hatalı şekilde "temiz" olarak kaydedildi. 64 gün sonra kendisine 11,5 cm çapında abdominal aort anevrizması teşhisi kondu. Doktorlar, bu büyüklüğün bugüne kadar karşılaştıkları en büyük anevrizmalardan biri olduğunu belirtti.



