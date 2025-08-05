Doktorlar "sırt ağrısı" dedi: Gerçeği öğrenince hayatı altüst oldu

İngiltere’de yaşayan 65 yaşındaki Graham Shepherd, uzun süren sırt ağrılarının ardından karın bölgesinde futbol topu büyüklüğünde bir anevrizma tespit edilmesiyle büyük bir sağlık mücadelesine başladı. Zamanında teşhis konulamayan hastalık onun hayatını değiştirdi.

Doktorlar "sırt ağrısı" dedi: Gerçeği öğrenince hayatı altüst oldu - 1

TheSun'da yer alan habere göre; Graham Shepherd, dokuz hafta boyunca sırt ağrısı ve hızlı kilo kaybı şikayetleriyle defalarca aile hekimine ve iki kez hastaneye başvurdu. Karın bölgesindeki nabız gibi atan şişliğe dikkat çekmesine rağmen, yalnızca ağrı kesiciler verilerek eve gönderildi.

MRI sonuçları hatalı şekilde "temiz" olarak kaydedildi. 64 gün sonra kendisine 11,5 cm çapında abdominal aort anevrizması teşhisi kondu. Doktorlar, bu büyüklüğün bugüne kadar karşılaştıkları en büyük anevrizmalardan biri olduğunu belirtti.

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Doktorlar "sırt ağrısı" dedi: Gerçeği öğrenince hayatı altüst oldu - 2

"Yürüyen bir saatli bomba” olarak nitelendirilen Graham, acil ameliyata alındı. Ancak ameliyat sonrası bağırsaklarında yırtılma meydana geldi. Bu komplikasyonun, öncesinde aldığı ağrı kesicilerden kaynaklandığı düşünülüyor. Graham, yedi haftayı yoğun bakımda geçirirken, kalıcı sinir hasarı, kas kaybı ve hareket kısıtlılığı yaşadı.

 Shepherd, geçirdiği operasyonlar sonucu stoma (kalıcı dışkı torbası) ile yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Fiziksel kısıtlamalar nedeniyle çalışamayan Graham’ın eşi Sarah da işinden ayrılarak tam zamanlı bakıcısı oldu.

Doktorlar "sırt ağrısı" dedi: Gerçeği öğrenince hayatı altüst oldu - 3

Graham Shepherd, hastaneyi ve kendisiyle ilgilenen iki doktoru mahkemeye verdi. Sorumlular iddiaları reddetse de, taraflar arasında açıklanmayan bir miktar üzerinden uzlaşma sağlandı.

Doktorlar "sırt ağrısı" dedi: Gerçeği öğrenince hayatı altüst oldu - 4

Shepherd’ın avukatı Jenna Harris, “Graham’ın ciddi belirtiler göstermesine rağmen gerekli tetkiklerin yapılmadığını ve teşhisin geciktiğini düşünüyoruz. Eğer zamanında doğru müdahale yapılsaydı, bu trajik sonuçlar yaşanmayacaktı,” dedi.

Doktorlar "sırt ağrısı" dedi: Gerçeği öğrenince hayatı altüst oldu - 5

“HAYATIMIZ BİR DAHA ASLA AYNI OLMAYACAK”

Graham yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“Aylarca dayanılmaz acılar çektim. Sırtımda başlayan ağrı, karnıma, kasıklarıma ve sol bacağıma yayıldı. Hareket edemez hale geldim. Midemde nabzım gibi atan bir kitle fark ettim ama yine de evime gönderildim. Anevrizmam teşhis edildiğinde, doktorlar bunun şimdiye dek gördükleri en büyük anevrizmalardan biri olduğunu söyledi.”


Doktorlar "sırt ağrısı" dedi: Gerçeği öğrenince hayatı altüst oldu - 6

“Ameliyat sonrası bağırsaklarım yırtıldı ve stoma takılmak zorunda kaldım. Başta bunu reddettim ama eşim Sarah beni ikna etti. Şimdi hayatımız tamamen değişti. Çalışamıyorum, eşim beni bırakıp işe dönemiyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”

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