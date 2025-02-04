Doktorlar uyarıyor: Basit bir baş ağrısı sandınız ama...

DEPRESYON VE BAŞ AĞRISI KISIR DÖNGÜSÜ

Doktorlar, depresyon ve diğer ruh sağlığı sorunlarının, ruh halini düzenleyen hormonların azalmasına yol açarak baş ağrılarını daha da kötüleştirebileceğini ve böylece kişileri intihara sürükleyebileceğini ifade etti.



Amerikan Migren Vakfı'nın verilerine göre, ABD'de en az 39 milyon kişi düzenli olarak baş ağrısı veya migren şikayeti yaşıyor. Kadınlar, erkeklere kıyasla bu rahatsızlıktan iki kat daha fazla etkileniyor.





