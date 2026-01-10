Doktorlar'ın Arslan'ı Devrim Nas 54 yaşında. Dizinin oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Doktorlar'ın Zenan'ı Melike Güner de oyunculuğa devam ediyor. Ünlü isim, son olarak "Ömer", "Sustalı Ceylan" gibi dizilerde boy gösterdi. İş insanı Ali Haydar Bozkurt ile mutlu bir evliliği olan Güner'in Ali ve Alis adında ikiz çocukları bulunuyor.