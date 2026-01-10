Doktorlar'ın Arslan'ı Devrim Nas 54 yaşında. Dizinin oyuncuları şimdi ne yapıyor?
10.01.2026
NTV
Bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinin "Arslan"ı Devrim Nas, bugün 54 yaşına bastı. Bunun üzerine dizide rol alan isimlerin şimdiki hayatları merak konusu oldu.
2006-2011 yılları arasında izleyici karşısına çıkan “Doktorlar”, Türk televizyonlarının en sevilen yapımları arasında yer alıyor. Hala tekrar bölümleriyle izlenen ve zaman zaman gündem olan “Doktorlar” dizisinde plastik cerrah Arslan'a hayat veren Devrim Nas, 10 Ocak'ta 54 yaşına bastı. Bunun üzerine "Doktorlar dizisinin oyuncularının şimdi ne yapıyor?" sorusu akıllara geldi.
ARSLAN-DEVRİM NAS
"Doktorlar" dizisinde yakışıklı plastik cerrah “Arslan İbrahimoğlu” karakterine hayat veren Devrim Nas, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 54 yaşına basan ünlü oyuncu, zaman zaman çeşitli projelerde rol alıyor. Sevil Delin ile mutlu bir evliliği olan Nas'ın Luka Aslan ve Emil Civan adında iki oğlu bulunuyor.
SUAT-BEKİR AKSOY
Dizide kalp damar cerrahı “Suat” karakterine hayat veren Bekir Aksoy, aktif olarak oyunculuk hayatına devam ediyor. Son olarak "Yasak Elma", "İnci Taneleri" gibi yapımlarda rol alan Aksoy'un 2019'dan bu yana oyuncu Nazife Oğlakçıoğlu ile mutlu evliliği sürüyor.
ELA- YASEMİN ERGENE
Dizinin Ela'sı Yasemin Ergene ise İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara vermişti. 2025 yılında evliliğini bitiren ünlü isim, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
ZENAN-MELİKE GÜNER
Doktorlar'ın Zenan'ı Melike Güner de oyunculuğa devam ediyor. Ünlü isim, son olarak "Ömer", "Sustalı Ceylan" gibi dizilerde boy gösterdi. İş insanı Ali Haydar Bozkurt ile mutlu bir evliliği olan Güner'in Ali ve Alis adında ikiz çocukları bulunuyor.
LEVENT-KUTSİ
Dizide beyin cerrahı "Levent"i oynayan Kutsi ise hem şarkıcılığa hem oyunculuğa devam ediyor. Oyunculuğa "Doktorlar" ile başlayan Kutsi, son olarak "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adlı filmde rol aldı.
HASAN-YAĞMUR ATACAN
Asistan doktorlardan Hasan'a hayat veren Yağmur Atacan oyunculuğu bıraktı ve ticarete yöneldi. Pınar Altuğ ile mutlu bir evliliği ve Su adında bir kızı olan ünlü isim, özel hayatıyla zaman zaman gündem oluyor.
FİKRET-YEŞİM CEREN BOZOĞLU
Dizide “Gestapo” lakaplı “Fikret”i canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu da oyunculuk hayatını sürdürüyor. Yıllar içinde kilo veren ve bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü isim, şimdilerde "Taşacak Bu Deniz" adlı dizide rol alıyor.
KADER- AYSUN KAYACI
"Doktorlar"da “Kader”i oynayan Aysun Kayacı, oyunculuğa ara verdi. Efe Kapancı ile evlenen ve Londra'ya yerleşen Kayacı, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
BURAK-MEHMET ASLAN
Dizinin çapkın karakteri “Burak”ı oynayan Mehmet Aslan da oyunculuğu bıraktı ve siyasete atıldı.
Öte yandan aradan yıllar geçse de “Doktorlar” dizisinin oyuncuları zaman zaman bir araya gelerek keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.