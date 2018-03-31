Dolandırılan ünlüler

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Sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istenen model Çağla Şıkel, yaptığı açıklamada muhasebecisini suçladı.

2 Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay karaborsacılar tarafından dolandırıldığını şöyle açıklamıştı: Uzun bir Güney Amerika tatili yaptım. Çok da güzel zaman geçirdim. Fakat Arjantin'de kandırıldım. Derbi maç izleyecektim, ama aldığım bilet sahteymiş. Karaborsacılar tarafından dolandırıldım.

3 Oyuncu Gözde Kansu, bindiği bir takside, sürücünün anlattığı acıklı hikayeye üzülüp, taksiyi gördüğü ilk ATM'de durdurduğunu ve para çekerek taksiciye yardımda bulundu. Bu olay sonrası arkadaşlarından da benzer hikayeler duyunca dolandırıldığını anladı.

4 Oyuncu Yiğit Özşener'in kredi kartını kopyalayan dolandırıcılar, Amerika'dan 9 bin liralık harcama yaptı.

5 Telefondaki dolandırıcı kendisini Trabzon Valisi olarak tanıttı ve bir okula yardım edileceğini söyledi. Trabzon Valisi'ni tanıdığını belirten futbolcu Burak Yılmaz, dolandırıcıların çok inandırıcı olduğunu belirtti.Burak Yılmaz konuyla ilgili bir açıklamasında "Paranın gittiğini anlayınca bana verdikleri numarayı aradım. Sahte valiye küfür ettim. Ancak pişkinler 'O kadar paran var 10 bin TL'nin mi lafını ediyorsun?' diyerek işi pişkinliğe vurdular'' dedi.

6 Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. tarafından dolandırıldı.

7 2012'de yaşanan olayda, tiyatro oyuncusu Oya Başar, Sarıyer'de iki villa yaptırmak için anlaştığı firma tarafından dolandırıldı. Savcılığa başvuran Oya Başar, 1 milyon 680 bin dolar değerindeki villalar karşılığında vekaletle Bebek'teki 2.2 milyon dolarlık evini satan firmadan ne parasını, ne de villaların tapusunu alamadı.

8 Oyuncu Asuman Dabak, beraber tavuk restoranı açmak istediği İ.D. isimli bir erkek tarafından dolandırıldı. Asuman Dabak, tavuk yemekleri yapan bir restoran zinciri açmak için ortak olduğu İ.D.'ye sürekli çek yazdı. 2.5 milyon TL'lik çek kesen Asuman Dabak, restoranla ilgili hiçbir şey yapılmadığını fark edince soluğu savcılıkta aldı. İ.D. ise bir ay sonra yakalandı.





9 Türkücü Bülent Serttaş kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtıp, yardım kampanyasına katılması için mesaj bırakanları aradı. Telefondaki kişi Bülent Serttaş'tan tekerlekli sandalye kampanyasına destek vermesini istedi. Vali sandığı dolandırıcının ricasını kırmayan Bülent Serttaş, verilen hesap numarasına 15 bin lira para yatırdı.