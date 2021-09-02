Dolce & Gabbana defilesinde dolu yağmuru

İtalya’nın Venedik kentinde moda devi Dolce Gabbana'nın açıkhavada gerçekleştirdiği defile sırasında meydana gelen dolu yağışı mankenleri ve konukları zor durumda bıraktı. İtalyan moda devi Dolce Gabbana’nın Venedik’te açıkhavada gerçekleştirilen yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileye dolu yağışı damga vurdu. San Marco Meydanı'nda düzenlenen, ünlü konukların da katıldığı gösteride aniden bastıran dolu yağışı paniğe neden oldu. Birçok ziyaretçi panikle kaçışırken modeller bir süre podyumda yürümeye devam etti. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı ünlü moda markasının gösterisini hafızalara kazıdı. Ancak bir süre sonra podyumda yürüyen modellerde içeri girmek zorunda kaldı.