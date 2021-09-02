Dolce & Gabbana defilesinde dolu yağmuru

İtalya’nın Venedik kentinde moda devi Dolce Gabbana'nın açıkhavada gerçekleştirdiği defile sırasında meydana gelen dolu yağışı mankenleri ve konukları zor durumda bıraktı.

İHA 02.09.2021 - 10:53

Dolce Gabbana defilesinde dolu yağmuru - 1
İtalyan moda devi Dolce & Gabbana’nın Venedik’te açıkhavada gerçekleştirilen yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileye dolu yağışı damga vurdu.
Dolce Gabbana defilesinde dolu yağmuru - 2
San Marco Meydanı'nda düzenlenen, ünlü konukların da katıldığı gösteride aniden bastıran dolu yağışı paniğe neden oldu.
Dolce Gabbana defilesinde dolu yağmuru - 3
Birçok ziyaretçi panikle kaçışırken modeller bir süre podyumda yürümeye devam etti.
Dolce Gabbana defilesinde dolu yağmuru - 4
Misket büyüklüğündeki dolu yağışı ünlü moda markasının gösterisini hafızalara kazıdı.
Dolce Gabbana defilesinde dolu yağmuru - 5
Ancak bir süre sonra podyumda yürüyen modellerde içeri girmek zorunda kaldı.

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