Dolly Parton bağış yaptığı aşıdan kendisi de oldu

Salgının başında Moderna firmasının corona virüs aşı çalışmalarına 1 milyon dolarlık katkı sağlayan Amerikalı ünlü sarkıcı Dolly Parton, verdiği destek sayesinde geliştirilen aşıdan kendisi de oldu. Parton, bir şarkısını da aşıya uyarladı. (Fotoğraflar: AFP)

03.03.2021 - 15:19

Dolly Parton bağış yaptığı aşıdan kendisi de oldu - 1
Amerikalı ünlü sarkıcı Dolly Parton, Moderna'nın geliştirdiği corona virüs aşısından yaptırdı.


Dolly Parton bağış yaptığı aşıdan kendisi de oldu - 2
Parton, salgının en başında Moderna'nın aşı çalışmalarına 1 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu.


Dolly Parton bağış yaptığı aşıdan kendisi de oldu - 3
Sağladığı bu parayla aşının geliştirilmesine katkı sağlayan Patron, corona virüs aşısını kendisi de oldu.


Dolly Parton bağış yaptığı aşıdan kendisi de oldu - 4
Görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayan Patron, halka da aşı olmaları çağrısı yaptı.


Dolly Parton bağış yaptığı aşıdan kendisi de oldu - 5
Bir şarkısını da aşıya uyarlayan Parton, eski yaşama dönülebilmesi için aşı olunmasının şart olduğuna dikkat çekti.

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