Dolly Parton bağış yaptığı aşıdan kendisi de oldu

Salgının başında Moderna firmasının corona virüs aşı çalışmalarına 1 milyon dolarlık katkı sağlayan Amerikalı ünlü sarkıcı Dolly Parton, verdiği destek sayesinde geliştirilen aşıdan kendisi de oldu. Parton, bir şarkısını da aşıya uyarladı. (Fotoğraflar: AFP)
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03.03.2021 - 15:19
Amerikalı ünlü sarkıcı Dolly Parton, Moderna'nın geliştirdiği corona virüs aşısından yaptırdı.
Parton, salgının en başında Moderna'nın aşı çalışmalarına 1 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu.
Sağladığı bu parayla aşının geliştirilmesine katkı sağlayan Patron, corona virüs aşısını kendisi de oldu.
Görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayan Patron, halka da aşı olmaları çağrısı yaptı.
Bir şarkısını da aşıya uyarlayan Parton, eski yaşama dönülebilmesi için aşı olunmasının şart olduğuna dikkat çekti.
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