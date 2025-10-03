Dolunay ne zaman (2025 Ekim)? Dolunayın etkileri ve tarihleri
Ay'ın evrelerinden olan Dolunay, Ay, Güneş ve Dünya'nın konumuna göre meydana gelir. Ekim dolunayı ile beraber bu senenin 10. dolunayı yaşanacak. Bu dolunay Koç burcunda gerçekleşecek. Astroloji meraklıları dolunayın etkilerini yakından takip ediyor olacak. Yıl içinde toplam 12 kez yaşanacak bu muhteşem olay için takvimler karıştırılıyor. İşte, 2025 dolunay tarihleri...
Dolunay, parlaklığı ve etkileyici güzelliği ile her ay belirli tarihlerde göz dolduruyor. 2025 yılı içinde her ay bir dolunay ve bir de yeni ay meydana gelir. Mart ve Eylül'de ise ay tutulması gerçekleşmişti. Ekim ayı ile beraber dolunay tarihi de öne çıktı. Peki, dolunay ne zaman, etkileri neler?