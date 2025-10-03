Dolunay ne zaman (2025 Ekim)? Dolunayın etkileri ve tarihleri

Ay'ın evrelerinden olan Dolunay, Ay, Güneş ve Dünya'nın konumuna göre meydana gelir. Ekim dolunayı ile beraber bu senenin 10. dolunayı yaşanacak. Bu dolunay Koç burcunda gerçekleşecek. Astroloji meraklıları dolunayın etkilerini yakından takip ediyor olacak. Yıl içinde toplam 12 kez yaşanacak bu muhteşem olay için takvimler karıştırılıyor. İşte, 2025 dolunay tarihleri...

Dolunay, parlaklığı ve etkileyici güzelliği ile her ay belirli tarihlerde göz dolduruyor. 2025 yılı içinde her ay bir dolunay ve bir de yeni ay meydana gelir. Mart ve Eylül'de ise ay tutulması gerçekleşmişti. Ekim ayı ile beraber dolunay tarihi de öne çıktı. Peki, dolunay ne zaman, etkileri neler?

DOLUNAY NE ZAMAN?

Ekim ayında merakla beklenen dolunay, 7 Ekim akşamı yaşanıyor olacak. 21'inde ise yeni ay heyecanı başlayacak.

DOLUNAY NASIL OLUŞUR?

Dolunay, Ay, Dünya ve Güneş'in konumuyla alakalıdır. Ay, Dünya'dan bakıldığında Güneş'in karşısında yer alır. Bu durum da Ay'ın gündüz tarafını ortaya çıkarır. Gün batımı civarında dolunay doğar, gün doğumu sırasında da batar.

DOLUNAY ETKİLERİ

Ekim dolunayı Koç burcunda gerçekleşecek. Bu dolunay döneminde; özellikle ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar, iş birlikleri gibi konularda gelişmeler gündeme gelebilir. Ayrıca hak arayışının ön planda olduğu bir dönem olacak.

Bu dolunayda kesin kararlar alma ve sorunları tamamen çözme isteği doğabilir. Daha kesin tutumlar sergilenebilir, yeni ilişkiler başlayabilir. Para ile konular gündeme gelirken, sağlık açısından da farklı gelişmeler yaşanabilir.

Ekim dolunayı, yeni bir başlangıç, sıfırlanma hissi verebilir.

DOLUNAY TAKVİMİ 2025

Bu yıl içinde 12 dolunay ve 12 de yeni ay yaşanıyor. İşte, tarihleri:

Ekim

Dolunay: 7 Ekim
Yeni ay: 21 Ekim

Kasım

Dolunay: 5 Kasım
Yeni ay: 20 Kasım

Aralık

Dolunay: 4 Aralık
Yeni ay: 20 Aralık

