Dolunay ne zaman olur? 2025 Dolunay takvimi: Dolunay nedir, nasıl oluşur?

Dolunay'ın kişiler üzerinde etkisi olduğu da iddia edilir. Öyle ki, Dolunay zamanı uyku düzeni bozukluğu yaşandığı söylenir. Kişilerin enerjilerini de etkilediği öne sürülen Dolunay'ın psikolojik etkileri de bulunuyor. Bu evrede, daha stresli ve kaygılı olmak mümkün.