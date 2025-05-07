Dolunay ne zaman olur? 2025 Dolunay takvimi: Dolunay nedir, nasıl oluşur?
Dolunay tarihleri, özellikle astronomi ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bulunuyor. Ay'ın evrelerinden olan Dolunay, gezegenin tüm yüzeyinin aydınlanması sonucu ortaya çıkar. Mayıs ayında Dolunay ne zaman gerçekleşecek?
Ay'ın hareketleri ve evreleri sıklıkla değişiyor. Bu değişimlerin çeşitli etkileri meydana geliyor. Dolunay'ın net tarihi ve saati ise Ay'ın yörüngesi, Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir. İşte, Dolunay hakkında detaylar...