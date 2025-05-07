Dolunay ne zaman olur? 2025 Dolunay takvimi: Dolunay nedir, nasıl oluşur?

Dolunay tarihleri, özellikle astronomi ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bulunuyor. Ay'ın evrelerinden olan Dolunay, gezegenin tüm yüzeyinin aydınlanması sonucu ortaya çıkar. Mayıs ayında Dolunay ne zaman gerçekleşecek?

Dolunay ne zaman olur? 2025 Dolunay takvimi: Dolunay nedir, nasıl oluşur? - 1

Ay'ın hareketleri ve evreleri sıklıkla değişiyor. Bu değişimlerin çeşitli etkileri meydana geliyor. Dolunay'ın net tarihi ve saati ise Ay'ın yörüngesi, Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir. İşte, Dolunay hakkında detaylar...

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Dolunay ne zaman olur? 2025 Dolunay takvimi: Dolunay nedir, nasıl oluşur? - 2

DOLUNAY NE ZAMAN?

Mayıs ayı içerisinde iki kez Dolunay gerçekleşecek. İlk Dolunay ise 12 Mayıs günü saat 19:55'te Akrep burcunda olacak. Diğer Dolunay ise 27 Mayıs'ta yaşanacak.

Dolunay ne zaman olur? 2025 Dolunay takvimi: Dolunay nedir, nasıl oluşur? - 3

DOLUNAY NEDİR?

Ay'ın evrelerinden olan Dolunay, her 29,5 günde bir oluşur. Bu süre, Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesini tamamlayarak aynı evreye geldiği süredir. Dolunay zamanı, Ay'ın Dünya'nın tam karşısında, Güneş'in de arkasında yer aldığı zaman meydana gelir. Böylece Ay'ın yüzeyi tamamen Güneş ışığıyla aydınlanır.

Dolunay ne zaman olur? 2025 Dolunay takvimi: Dolunay nedir, nasıl oluşur? - 4

Dolunay'ın kişiler üzerinde etkisi olduğu da iddia edilir. Öyle ki, Dolunay zamanı uyku düzeni bozukluğu yaşandığı söylenir. Kişilerin enerjilerini de etkilediği öne sürülen Dolunay'ın psikolojik etkileri de bulunuyor. Bu evrede, daha stresli ve kaygılı olmak mümkün.

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