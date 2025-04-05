Dolunay ne zaman? Terazi Dolunayı etkileri neler? Dolunayın insan üzerindeki etkileri

Dolunay nisan ayında Terazi burcunda olacak. Astroloji takipçileri ise dolunayın insan ve burçlar üzerindeki etkilerine yoğunlaşmış durumda. Dolunayın kişinin, içsel ve zihinsel dünyasını, karar verme mekanizmasını etkilediği yorumlanır. Peki, nisan dolunayı ne zaman, etkileri neler?

Dolunay ne zaman? Terazi Dolunayı etkileri neler? Dolunayın insan üzerindeki etkileri - 1

Astroloji ile yakından ilgilenenler için beklenen dolunay nisan ayının başında yaşanacak. Dolunay, Ay'ın Güneş'in tüm ışınlarına denk gelmesi ve tüm gece boyunca yoğun şekilde parlamasıdır. Ayı'ın Dünya'dan çok aydınlık göründüğü bu evrenin insan üzerindeki etkilerinin de olduğu bildirilir. İşte, Dolunay etkileri...

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Dolunay ne zaman? Terazi Dolunayı etkileri neler? Dolunayın insan üzerindeki etkileri - 2

DOLUNAY NE ZAMAN?

Nisan ayında iki kez dolunay gerçekleşecek ve bunların ilki Terazi Dolunayı ve 13 Nisan günü görülecek.

Dolunay ne zaman? Terazi Dolunayı etkileri neler? Dolunayın insan üzerindeki etkileri - 3

DOLUNAY ETKİLERİ

Dolunay ile yoğun bir duygusal ve enerji bakımından dönüşüm olması bekleniyor. Bu tarihte tamamlanma, farkındalık ve bırakma süreçleri yaşanır. Bazı olay veya durumların netlik kazandığı bir ana gelinir. Dolunay etkisiyle bastırılan duygular ve düşünceler gün yüzüne çıkar, her şeyi sorgular konuma gelinir.

Dolunay ne zaman? Terazi Dolunayı etkileri neler? Dolunayın insan üzerindeki etkileri - 4

DOLUNAYIN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Her dolunayda belirli bir burcun etkisi vardır. Burcun etkisinin yanı sıra astrolojik gelişmeler de dolunayı etkiler ve ondan etkilenir. Ateş burçlarında gerçekleşen dolunay ile motivasyon artar, Su burçlarında ise duygusallık ön planda olur.

İkili ilişkiler gündemde yer alır. Anlaşmazlıkların ortadan kalması söz konusudur. Anlaşmazlıkların ortadan kalması için adil ve hakkaniye ve seyahatler konusunda gecikmeler yaşanabilir. Bu gecikmelere aşırı tepki vermemek gerekir.

Bu dolunayla beraber ego daha fazla kendini gösterebilir. Fazla ego ile her şeyi yok etme ihtimali olabilir. Hukuki açıdan da yeni gelişmeler yaşanabilir.

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