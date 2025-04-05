Dolunay ne zaman? Terazi Dolunayı etkileri neler? Dolunayın insan üzerindeki etkileri
Dolunay nisan ayında Terazi burcunda olacak. Astroloji takipçileri ise dolunayın insan ve burçlar üzerindeki etkilerine yoğunlaşmış durumda. Dolunayın kişinin, içsel ve zihinsel dünyasını, karar verme mekanizmasını etkilediği yorumlanır. Peki, nisan dolunayı ne zaman, etkileri neler?
Astroloji ile yakından ilgilenenler için beklenen dolunay nisan ayının başında yaşanacak. Dolunay, Ay'ın Güneş'in tüm ışınlarına denk gelmesi ve tüm gece boyunca yoğun şekilde parlamasıdır. Ayı'ın Dünya'dan çok aydınlık göründüğü bu evrenin insan üzerindeki etkilerinin de olduğu bildirilir. İşte, Dolunay etkileri...