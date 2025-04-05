Dolunay ne zaman? Terazi Dolunayı etkileri neler? Dolunayın insan üzerindeki etkileri

DOLUNAYIN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Her dolunayda belirli bir burcun etkisi vardır. Burcun etkisinin yanı sıra astrolojik gelişmeler de dolunayı etkiler ve ondan etkilenir. Ateş burçlarında gerçekleşen dolunay ile motivasyon artar, Su burçlarında ise duygusallık ön planda olur.



İkili ilişkiler gündemde yer alır. Anlaşmazlıkların ortadan kalması söz konusudur. Anlaşmazlıkların ortadan kalması için adil ve hakkaniye ve seyahatler konusunda gecikmeler yaşanabilir. Bu gecikmelere aşırı tepki vermemek gerekir.



Bu dolunayla beraber ego daha fazla kendini gösterebilir. Fazla ego ile her şeyi yok etme ihtimali olabilir. Hukuki açıdan da yeni gelişmeler yaşanabilir.