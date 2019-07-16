Dolunay ve Ay Tutulması neler getiriyor?
17 Temmuz saat 00:38’de meydana gelecek 24 derece Oğlak’taki Parçalı Ay tutulması aynı zamanda dolunayın en vurgulu halini gözler önüne serecek. Bu tutulma her birimizin hayatında önemli etkiler bırakacak. Bizi bir yıldır meşgul eden konu ve temaların artık doyma noktasında hayatımızdaki yerini alacak olmalarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sanki bir çıkış kapısının eşiğindeyiz. Kapıdan çıkarken son kez arkamızdakilere göz atsak da somut gerçekler karşısında bırakmamız ve salıvermemiz gerekenlerle tereddüt etmeden sağduyuyla vedalaşmayı bilmeliyiz. Önümüze çıkacak yenilerin yerlerine yerleşebilmesi için, şimdiye kadar omuzumuza yüklediklerimizi hafifletmek zorundayız. Avucumuzdan kayıp giden ne varsa tutmaya çalışmak sadece bizlere zaman kaybettirir. Yengeç-Oğlak aksındaki Güneş ve Ay tutulmalarının brincil teması, ailevi temalara sahip çıkmak ve yıllardır süre giden düzene yeni bir soluk getirmek olarak kısaca ifade edilebilir. Oğlak bireysel gücün temsilcisidir. Mensup olduğu geleneksel düzenin sürdürülebilmesi için kişisel gücünü ortaya koymaktan kaçınmaz. Amacı hedeflediği en dik dağın zirvesine her ne pahasına olursa olsun çıkabilmektir. Ama bu zirveye taşınan kararların mutlaka bir diyetinin de olduğunun bilincindedir. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)
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Herkes bu dönemde hedeflediği zirvedeki yalnızlığın keyfine varmak için bazı ilişkilerini sonlandırmak zorunda kalacak. Kopuşlar ve ayrılıklar yaşayacak. Bu süreç, herkesi ilk etapta oldukça sancılı ve depresif bir ruh hali içine sokabilir. Bu dönemde temel değerleri korumak ve yalnızlığın gücünü kavramak önemli bir uyanışın ilk sinyalleri olabilir. Unutmamamız gereken bir nokta da bu dönemde aldığımız kararların yansıması sene sonundaki Güneş tutulmasıyla vücut bulacak. Demek ki önümüzdeki altı aylık dönem, yeni oluşumların gelişimini filizlendirecek. Genel durumun ardından şimdi de tutulmanın burçlar üzerindeki etkisini birkaç cümleyle ifade edelim...
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Koç: Ruhsal ve fiziksel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Sanki iş yerinizdeki herkes size zorluk çıkartıyor gibi gelebilir. Bu zorlu ortamın stresini sakın ev ilişkilerinize yansıtmayın. Sonra kırdığınız kalpleri iyileştirmek için çok uğraşırsınız. Sabırlı olup 2 Ağustos sonrası rahatlayacak süreci bekleyin.
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Boğa: Tutulmanın etkisini, akademik konuşlar, uzak seyahatler, bürokratik işlemler, uluslararası konular alanında deneyimliyorsunuz. El attığınız her şeyin sanki olumlu sonuçlanamayacağına adeta kendinizi inandırmış olabilirsiniz. Negatif yüklerden arınmak için su kenarında vakit geçirin. 2 Ağustos sonrası her şey rayına yavaş yavaş oturur.
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4İkizler: Ay tutulması sizi ortak paylaşım konularında strese sokabilir. Ruhsal enerjinizi düşüren bir dönem. Bu zorlu etkiyi spiritüel konularla ilgilenerek hafifletebilirsiniz. Kalabalıklar içinde olmaktansa yalnız kalmanın keyfine odaklanmalısınız. Hatta bir süre cep telefonunuzdan bile mümkünse kimse size ulaşamasın. 2 Ağustos sonrası enerjiniz yükselir.
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Yengeç : Bu dolunayla birlikte hislerinizin sesine kulak vererek yaşantınızdaki konuları bir kefeye koymalı ve karşınızdakilerle ilişkilerinizi detaylı bir şekilde gözden geçirmelisiniz. Artık kabul edin! İkili ilişkilerinizde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Derinden dönüşümün hayatınızı nasıl değiştireceğini sessizce izlemek belki de işin keyifli yönü olacak.
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Aslan: Ay tutulması sizin kontrolünüz dışında gelişen olayları işaret ediyor. Gündelik yaşamdaki değişimleri önemsemeseniz de aslında bu yeni yaşantınızın temellerini atan bir süreç. Sağlığınıza ve özellikle sindirim ve eklemlerinize bu dönemde ekstra özen gösterin.
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7Başak: Siz hizmet ruhunuzla çalışma hayatına konsantre olsanız da, Ay tutulmasıyla, duygusal hayatınızla uğraşmak zorundasınız. Neyi bitirecek, neyi devam ettirecek ya da neye adım atacaksanız, cesaretinizi toplayıp 2 Ağustos’tan sonra düğmeye basın. Ve 30 Ağustos’taki Başak Yeni ayına hazırlanın.
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Terazi: Aile konularıyla ilgili boşuna geriliyorsunuz. Artık temel yerinden oynamış siz hala binayı ayakta tutmaya boşuna çalışmayın. Belki bu yıkılan düzen size çok daha renkli ve mutlu olacağınız bir hayatın kapılarını açacak. Önemli olan hayatta en değer verdiğiniz konu olan, ahenk ve uyumla bir arada yaşamak.
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Akrep: Kardeş, yakın akraba ve komşularla ilişkinizde yaşadıklarınızın artık son aşamasındasınız. Elveda! Diyeceklerinizle vedalaşma zamanı. Belki de uzun zamandan beri taşınmak istediğiniz ofisten ayrılıyorsunuz. Yalnız kalıp biraz kafanızı toplayıp 2 Ağustos’tan sonra yeniliklere yelken açmalısınız.
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10Yay: Para konuları ve hak ettiklerinizin peşinde koşmak dürtüsü ne zamandır sizi bu kadar yormamıştı. Adeta kendinizi kafese konmuş bir aslan gibi hissedebilirsiniz. Kurallar gereği elinizi, kolunuzu bağlayan konulara karşı sabırlı olun. 2 Ağustos sonrası çözümler önünüze çıkacaktır.
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Oğlak: Burcunuzdaki Ay tutulması ile bir yıldır hayatınızda gelişen olayların adeta ilk perdesini kapatıyorsunuz. Bu sürecin tamamlanması 2020 yılının sonuna kadar sürecek olsa da, şimdi ilk hasadınızı toplayın. Arkada bıraktıklarınız için de üzülmeyin. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil bunu partnerinizin de anlaması gerekiyor.
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12Kova: Oğlak burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması, rüyalarınızı harekete geçirecek. Kolektif zihninizin açıldığını derinden hissedebilirsiniz. Sizi korkutan ve zaman zaman da depresif kılan ne varsa yüzleşip hepsiyle vedalaşabilirsiniz. Gelecekle ilgili orijinal planlarınızı somutlaştırma zamanı. Kemik ve diş problemlerine dikkat. İhmal etmeyin.
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Balık: Oğlak burcunda meydana gelen Ay tutulması bir takım arkadaşlıklarınızı sonlandırmanıza neden olabilir. Uzun zamandan beri sizi etkisi altına alan insanların üzerinizdeki baskısını bu dönemde daha yoğun olarak hissedebilirsiniz. Gelecek hedeflerinizde kökten değişimlere gitmek fikri sizi bile şaşırtabilir. 2 Ağustos’tan sonra olaylar hız kazanır ve akış başlar.
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