Dolunay ve Ay Tutulmasının burçlara etkisi

Herkes bu dönemde hedeflediği zirvedeki yalnızlığın keyfine varmak için bazı ilişkilerini sonlandırmak zorunda kalacak. Kopuşlar ve ayrılıklar yaşayacak. Bu süreç, herkesi ilk etapta oldukça sancılı ve depresif bir ruh hali içine sokabilir. Bu dönemde temel değerleri korumak ve yalnızlığın gücünü kavramak önemli bir uyanışın ilk sinyalleri olabilir. Unutmamamız gereken bir nokta da bu dönemde aldığımız kararların yansıması sene sonundaki Güneş tutulmasıyla vücut bulacak. Demek ki önümüzdeki altı aylık dönem, yeni oluşumların gelişimini filizlendirecek. Genel durumun ardından şimdi de tutulmanın burçlar üzerindeki etkisini birkaç cümleyle ifade edelim...