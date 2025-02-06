Domates depresyonu önleyebilir mi? Son araştırma gerçeği ortaya koydu
Chongqing Tıp Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma; domates, karpuz ve papaya gibi besinlerde yüksek miktarda bulunan likopenin, beyin hücreleri arasındaki iletişimi artırarak depresyon semptomlarını hafifletebileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle güneşte kurutulmuş domatesin likopen bakımından oldukça zengin olduğunu ifade etti.
Food Science & Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmada, doğal bitki özlerinin sentetik ilaçlara kıyasla uzun vadeli kullanıma daha uygun olduğu ve daha az yan etki gösterdiği tespit edildi.
Raporda, "Araştırmalar ilerledikçe, likopen ve kurkumin gibi bitki özlerinin nöroprotektif etkileri kanıtlandı'' ifadelerine yer verildi. Ses getiren çalışmada, likopenin, güçlü antioksidan özellikleri ve kolay ulaşılabilirliği de vurgulandı.