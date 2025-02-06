Domates depresyonu önleyebilir mi? Son araştırma gerçeği ortaya koydu

Bazı kaynaklarda likopenin hücre hasarına neden olan serbest radikallerle mücadele ettiği, cilt sağlığını iyileştirdiği, ağrı kesici etkiler sağladığı ve hafıza kaybını önlemeye yardımcı olduğu da öne sürülüyor.

Ancak likopenin aşırı tüketiminin bazı bireylerde gastrointestinal sorunlara, mide ağrısına veya ishale neden olabileceğini de unutmamak gerekiyor.