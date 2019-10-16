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Donald Trump dans yarışmasına katılan eski Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer için oy istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Dancing With The Stars yarışmasına katılan ABD'de eski Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer için sosyal medyadan oy istedi.

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    ABD'de eski Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer Dancing With The Stars yarışmasına katıldı.

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    Profesyonel Latin ve balo dansçısı Lindsay Arnold ile partner olan Spicer dans yarışmasını şu ana dek başarıyla sürdürdü ve ilk dört haftayı elenmeden atlatmayı başardı.
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    ABD Başkanı Donald Trump dün eski çalışma arkadaşı için Twitter üzerinden destek istedi.

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    Trump, "Bu gece Sean Spicer için oy verin. İyi adam. Hep bizim yanımızdaydı" mesajı paylaştı.

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    Sean Spicer da ABD Başkanı'na teşekkür etti ve herkesin oylarını beklediğini belirtti.

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    Gerçekleri saptırması ve muhabirlerle tartışmaya girmesi nedeniyle tepki çeken Spicer, bir yılı doldurmadan görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
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    İşte Sean Spicer'ın Instagram hesabından paylaştığı yarışma fotoğraflarından bazıları...
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